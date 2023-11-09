Великий секрет. "Насіння зомбі" 144 роки тримали під замком і тепер знайшли в ньому щось особливе (відео)

У результаті одного з найтриваліших і найсекретніших експериментів у світі вчені виявили загадковий гібридний вид.

Цей експеримент розпочався 1829 року, коли насіння закопали в секретному місці на території університетського кампусу. У результаті дослідження стало найтривалішим і надзвичайно секретним, пише Live Science.

На початку 144-річного секретного експерименту з "насінням зомбі" ботанік Вільям Біл закопав у невідомому місці на території Мічиганського університету (MSU) 120 скляних пляшок, кожна з яких була наповнена вологим піском і 50 насінинами, які належали 23 видам бур'янів. Метою цього експерименту було з'ясувати, як довго насіння насправді може залишатися життєздатним.

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Вчені мали намір викопати насіння через кілька років і подивитися, чи проросте воно і, чи виростуть рослини. Таким чином фермер хотів з'ясувати, як довго насіння, приховане під сільськогосподарськими полями, може становити загрозу, якщо його викопати плугом.

У результаті кожні 5 років Біл викопував пляшку. Однак 1920 року, коли було викопано вже 8 пляшок і насіння показало високі проростання, приймачі вченого вирішили продовжити експеримент, збільшивши інтервали, з якими викопували пляшки, до 10 років. Уже в 1980 році інтервал збільшився до 20 років.

Зазначимо, що весь цей час місцеперебування насіння трималося в суворій таємниці й передавалося від дослідника до дослідника для збереження чистоти експерименту. У 2021 році вчені викопали 16-ту пляшку, закопану колись Білом. Учені виявили, що, як і в попередніх випадках, деякі із закопаних рослин знову проросли. За словами керівника проєкту Марджорі Вебер, професорки біології рослин у MSU, це насіння фактично поводиться як зомбі: воно здатне бовтатися в ґрунті неймовірну кількість часу та здаватися мертвим, проте не втрачає здатності проростати.

Однак учені також виявили, що остання пляшка була наповнена не тільки насінням-зомбі, в ній також містився якийсь сюрприз. Вивчивши вміст банки, вчені виявили в ній гібрид або генетичну суміш двох різних видів: Verbascum thapsus, який був частиною експерименту, і Verbascum blattaria, який навмисно не включали до пляшки.

Вчені використовували ДНК аналіз, щоб визначити, що перед їхніми очима. Зазначимо, що команда досі не розуміє, яким чином було створено гібрид. Однак найпростішим поясненням є те, що Біл просто прийняв це насіння за звичайне насіння V. thapsus, коли наповнював пляшки.

До слова, насіння вербаскума виявилося останнім, яке все ще продовжує проростати. Інші види насіння перестали проростати через кілька десятиліть експерименту. Вчені сподіваються, що воно все ще продовжить рости, коли буде викопана наступна пляшка.

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