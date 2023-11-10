"Новорічна ялинка" і зірка Годзілла: телескопи Габбл і Вебб показали приголомшливі галактики (фото)

Вчені представили зображення гігантського барвистого скупчення галактик, за яким ховаються зірки-монстри.

Астрономи об'єднали зображення космічних телескопів Вебб і Габбл, щоб отримати приголомшливий знімок скупчення галактик, яке з'явилося внаслідок злиття двох менших скупчень, пише Forbes.

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Учені опублікували результати нового спостереження за космосом у виданнях The Astrophysical Journal і Astronomy & Astrophysics. Згідно з цими статтями, вчені об'єднали знімки одного з відомих скупчень галактик, які зробили телескопи Габбл і Вебб, і отримали одне з найповніших зображень Всесвіту з усіх коли-небудь створених.

На новому зображенні показано гігантське скупчення галактик під назвою MACS0416, розташоване на відстані 4,3 млрд світлових років від нас. Скупчення галактик, де галактики гравітаційно пов'язані одна з одною, є найбільшими об'єктами в космосі. Найцікавіше, що це галактичне скупчення є продуктом злиття двох скупчень меншого розміру, і це злиття ще триває.

Найдетальніший знімок величезної ділянки Всесвіту вдалося отримати через те, що він був зроблений шляхом об'єднання даних, отриманих у різних довжинах хвиль різного діапазону світла. Наприклад, телескоп Хаббл в основному спостерігає за космосом у видимому світлі, а телескоп Вебб — в інфрачервоному світлі, невидимому для людського ока.

Скупчення галактик MACS0416 Фото: NASA

Автори дослідження називають скупчення галактик MACS0416 "новорічною ялинкою" через те, що воно барвисте, а також тому, що тут можна побачити дуже багато мерехтливих яскравих джерел світла. Такі об'єкти називаються транзієнтами і вони змінюють свою спостережувану яскравість з плином часу.

Вчені виявили 14 таких об'єктів, 12 з яких перебували в трьох галактиках, збільшених за допомогою гравітаційного лінзування, і є зірками або подвійними зірками. Решта 2 об'єкти найімовірніше є надновими.

За допомогою сильної гравітації скупчень галактик посилюється і спотворюється світло більш далеких, фонових об'єктів — це і є гравітаційне лінзування, яке активно використовують астрономи для спостереження за найдальшим Всесвітом.

Особливу увагу вчених привернув один транзієнт, який розташований у галактиці, розташованій приблизно за 10 млрд світлових років від нас. Завдяки гравітаційному лінзуванню світло цієї галактики було збільшено приблизно в 4 тисячі разів. Саме тут розташована подвійна зоряна система, що складається з гігантських і дуже яскравих зірок. Їх відносять до дуже рідкісного класу так званих зірок-монстрів або зірок "кайдзю" (з японської "дивний звір"). Через те, що зірки мають жахливо великий розмір, а також неймовірно велику яскравість, зірки отримали назву Мотра і Годзілла (це імена двох монстрів у японських коміксах).

Особливу увагу вчених привернув один транзієнт, який розташований у галактиці, розташованій приблизно за 10 млрд світлових років від нас. Завдяки гравітаційному лінзуванню світло цієї галактики було збільшено приблизно в 4 тисячі разів Фото: NASA

Крім скупчення галактик MACS0416 на новому знімку також видно сотні фонових галактик на задньому плані. Деякі з них являють собою витягнуті лінії світла, а інші — кільця світла або кільця Ейнштейна. Усе це результат гравітаційного лінзування, коли світло від далеких галактик спотворюється таким чином, що невидимі інакше галактики змінюють свою видиму форму.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в ранньому Всесвіті унікальну спіральну галактику з перемичкою, хоча вважалося, що вони не могли з'явиться так рано. Також учені з'ясували, що темна матерія не відігравала провідної ролі в її формуванні, що також змінює сучасні уявлення про космос.