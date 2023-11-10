Сонцезахисний крем планети. Виявлено щось, що охолоджувало планету останні 2000 років

Науковці помітили, що ці події спричиняли різке похолодання клімату, яке хоч і було короткочасним, все ж допомагало Землі охолодитися.

Десятиліттями вчені спостерігають за тим, як нагрівається наша планета, фактично вони вже заявили, що Земля переступила з ери "глобального потепління" в еру "глобального кипіння". Однак нове дослідження також показує, що останні близько 2000 років на Землі раз у раз відбувалися події, які давали їй змогу охолонути, пише Forbes.

Нове дослідження було проведено групою геологів Великої Британії, США та Швейцарії під керівництвом доктора Андреа Берка з Університету Сент-Ендрюс. Під час своєї роботи вчені зосередилися на вивченні ізотопів сірки в кернах Гренландії та Антарктиди. Річ у тім, що сірка, викинута під час виверження вулкана, не тільки відіграє важливу роль в охолодженні нашої планети, утворюючи краплі сірчаної кислоти та інші аерозолі в атмосфері та сповільнюючи сонячне світло. Ізотопи також можна порівняти з хімічним складом лавових порід, що наближаються, від конкретних вулканів.

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У результаті вчені вивчили записи "річних кілець" та історичних даних і виявили, що масивні виверження вулканів, які сталися у високих широтах, спричинили різкі та короткострокові періоди похолодання клімату за останні 2000 років. Вчені виявили, що такі періоди були зафіксовані:

близько 540 рік;

з 1275 по 1300 роки;

з 1430 по 1455 роки;

близько 1600 року.

Усі ці періоди були пов'язані з великими виверженнями вулканів, проте масштаби й місце конкретних вивержень, на жаль, досі залишаються неясними. Раніше вчені вважали, що для того, щоб впливати на клімат, виверження вулкана має відбутися поблизу екватора, де вітер і атмосферні течії рознесли б попіл і гази по всій земній кулі. Однак нове дослідження показує, що наймасштабніші періоди похолодання на Землі за останні 2000 років були викликані виверженнями вулканів у високих широтах.

Широта і величина кожного виверження вулкана, зафіксованого в Смітсонівському інституті Фото: SNHM

Ба більше, вчені також виявили, що кількість сульфатів, які потрапляють у високі шари атмосфери внаслідок цих вивержень, ймовірно, була вдвічі меншою, ніж вважалося раніше. У результаті вчені припустили, що літні температури можуть бути більш чутливими до вивержень вулканів у високих широтах.

За словами Берка, вони з колегами виявили, що коли клімат Землі змінюється, інші частини кліматичної системи можуть вступити в дію, що значно посилює початкове значення. Результати також показують, що високі широти, ймовірно, особливо сильно відчувають посилення зміни клімату. Команда також зазначає, що попіл і гази, викинуті внаслідок виверження вулкана, можуть діяти як сонцезахисний крем, відбиваючи сонячне світло і тим самим охолоджуючи планету.

Раніше Фокус писав про те, що Ісландію вразив "сейсмічний рій" з 5500 землетрусів.