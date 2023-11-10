Перша чорна діра має унікальну особливість: що забирає їжу в космічних монстрів (фото)

Нове спостереження за чорною дірою М87* дало змогу отримати відповідь на питання про те, як саме чорні діри поглинають матерію.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal, у далекої надмасивної чорної діри M87* є одна особливість. Вона поглинає не всю матерію, яку притягнула до себе своєю гравітацією, і вчені з'ясували, що за заважає космічному монстру нормально харчуватися, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чорна діра M87* була першою в історії, зображення довкілля якої отримали астрономи у 2019 році. Самі чорні діри не випромінюють світло, тому про те, який вони мають вигляд, можна зробити висновок завдяки світлу, що виділяється з навколишніх дисків із матерії. З цих дисків у чорні діри і потрапляє речовина, необхідна для їхнього зростання.

Надмасивна чорна діра M87* розташована в центрі галактики М87 на відстані 54 млн світлових років від Землі, і її маса в 6,5 млрд разів більша за масу Сонця.

У 2021 році вчені зробили друге зображення цієї чорної діри і тут уперше було виявлено поляризоване світло, що оточує космічного монстра. Також нові дані дозволили виявити напрямок електричних полів світла, що коливаються, і таким чином вчені з'ясували, що магнітні поля навколо M87* дуже сильні. Нові спостереження також підтвердили наявність сильних магнітних полів.

Чорна діра М87* Фото: черная дыра

Автори нового дослідження створили модель поведінки електричних полів світла, які обертаються навколо чорної діри. У цьому поляризованому світлі прихована інформація про магнітне поле чорної діри. Результати показали, що сильні магнітні поля M87* заважають живленню чорної діри і відштовхують частину матерії назад у космос у вигляді паралельних струменів плазми, які віддаляються від об'єкта майже зі швидкістю світла. Учені вважають, що магнітні поля взагалі можуть позбавити чорну діру живлення. Тобто вони заважають проникненню матерію крізь горизонт подій, тобто своєрідну лінію, подолавши яку навіть світло не зможе вийти назовні, не кажучи вже про інші частинки.

За словами вчених, нове дослідження підтверджує наявні гіпотези і тепер науковці знають, як живляться чорні діри і як запускають струмені плазми в космос. Автори дослідження кажуть, що вони продовжать спостереження за M87*, адже потрібно використовувати ще більш чутливі телескопи, щоб розкрити інші невідомі секрети цієї надмасивної чорної діри.

Фокус уже писав про те, як саме вчені змогли зробити не тільки знімок чорної діри в центрі галактики M87, а й у центрі Чумацького Шляху. На сьогодні це поки що тільки дві чорні діри, які вдалося сфотографувати безпосередньо.

Також Фокус писав про те, що нещодавнє дослідження дало змогу визначити якою ж нас насправді є маса чорної діри в центрі нашої галактики, а також наскільки вона велика за розміром.

Нагадуємо, що об'єднання даних космічних телескопів Габбл і Вебб дало змогу отримати найповніше зображення частини Всесвіту з усіх, коли-небудь створених, як уже писав Фокус.