Ховалася в молитовнику: 500-річна записка розповіла про невідомі раніше землетруси в Італії

Досліджуючи землетруси 1456 року, італійський геолог випадково натрапив на записи про події за десять років до того. Як виявилося, у єврейському молитовнику 1446 року записано історію серії землетрусів які тривали кілька місяців.

Геолог, який заглибився в історичні записи Ватикану, натрапив на старовинну записку в єврейському молитовнику, що проливає світло на серію землетрусів, які потрясли Італію в XV столітті. Ця випадкова знахідка розповідає про серію землетрусів 1446 року, які відбулися у Камерино, Італія, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Паоло Галлі, експерт із землетрусів, який працює в Департаменті цивільного захисту Італії, шукав записи іншого землетрусу 1456 року, коли виявив цю записку. Єврейський молитовник, написаний середньовічним івритом у містечку Камерино в 1446 році, містив рукописну нотатку на форзаці, що описувала серію землетрусів, які стрясали регіон протягом декількох місяців.

У записці йдеться про численні землетруси з березня по серпень, які зруйнували багато будинків у Камерино, а також у кількох інших поселеннях навколо нього. Сотні людей приїхали до Камерино, щоб допомогти людям і принеси їм вино, їжу та всі припаси, які вони врятували з руїн. Також в записці розповідається про єдність єврейської громади і те, як вони допомагали один одному, слідуючи єврейській приказці: "весь Ізраїль — друзі" (chaverim kol Yisrael).

Відомо, що містечко Камерино в італійських Апеннінських горах стало місцем руйнівного землетрусу в 1456 році Фото: Alessandro Paglialunga (CC BY-SA 3.0)

Ця несподівана знахідка відкриває унікальне вікно в історичну сейсмічну активність. Дослідження Галлі показує важливість цього давнього опису для розуміння закономірностей землетрусів.

Пізніша серія землетрусів 1456 року відносно добре задокументована, на ці події припадає приблизно половина з 450 зареєстрованих спостережень за землетрусами в Італії XV століття. Однак в описах бракує важливих деталей, таких як розташування епіцентрів землетрусів та їхніх сейсмічних джерел. Саме тут новознайдена записка стає безцінною.

Галлі, усвідомлюючи потребу у фахівцях, переклав середньовічний текст. Короткий, але яскравий опис виявив інтенсивність землетрусів, що свідчить про оцінку близько 8 балів за модифікованою шкалою інтенсивності Меркаллі в епіцентрі. Ця шкала варіюється від 1 (ледь відчутний) до 10 (найсильніший). Ця історична розповідь не лише дає змогу зазирнути в минуле, але й пропонує важливу інформацію для сучасних сейсмологів.

Галлі зазначає, що землетрус 1446 року, ймовірно, має спільні витоки з пізнішою подією 1799 року в тому ж регіоні Камерино. Розуміння сейсмічної історії регіону є ключовим для прогнозування майбутніх землетрусів та оцінки пов'язаних з ними ризиків.

"Навіть один новий запис у каталозі, як цей, допомагає нам зрозуміти сейсмічний цикл, що відбувається в кожному окремому регіоні", — пояснює Галлі.

З практичного погляду, це відкриття означає не лише заглиблення в минуле. Воно має прямі наслідки для прогнозування сейсмічної небезпеки в сьогоденні. Створюючи детальнішу базу даних про минулі землетруси, вчені можуть покращити свою здатність прогнозувати і готуватися до майбутніх подій, що в кінцевому підсумку сприятиме безпеці і стійкості громад у сейсмонебезпечних регіонах.

Раніше Фокус писав про найбільшу і найстарішу верф у світі. За раз там могли створити майже 300 військових кораблів.

А також ми розповідали про скарб народу хмар: археологи знайшли гробницю зниклої цивілізації.