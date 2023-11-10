Уперше виявлено, як маленькі галактики вижили після знищення великими сусідами

Вчені вважають, що дуже рідкісні карликові галактики стали жертвами галактичного канібалізму.

Може здатися, що галактики є самотніми мандрівниками просторами Всесвіту, але насправді багато хто з них перебуває в галактичних скупченнях, де разом їх утримує гравітація. Але іноді більші галактики з'їдають дрібних сусідів і забирають всю їхню матерію собі. Але буває так, що карликові галактики виживають після такого галактичного канібалізму і перетворюються на дуже рідкісний тип астрономічних об'єктів. Їх і виявили вчені, які описали результати свого дослідження в журналі Nature, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Немає нічого незвичайного в тому, що великі галактики поглинають більш маленьких сусідів у процесі еволюції. Наприклад, Чумацький Шлях приблизно 10 млрд років тому поглинув карликову галактику і став більшим.

Деякі карликові галактики, після того, як їх розривають на частини великі галактики, зникають повністю, адже вони передають усю свою матерію "злісному" сусідові. Але деякі маленькі галактики здатні вижити після такого галактичного канібалізму. Вони зберігають цілими свої ядра і перетворюються на надкомпактні карликові галактики, які трапляються дуже рідко.

Автори нового дослідження за допомогою телескопа в обсерваторії Джеміні північ спостерігали процес галактичного канібалізму в дії в галактичному скупченні Діви, розташованому за 65 млн світлових років від нас. Це скупчення, що складається з тисяч галактик, є найближчим до Місцевої групи — скупчення, куди входить Чумацький Шлях.

Учені вперше побачили, як відбувається процес перетворення маленьких галактик, розірваних на частини своїми сусідами, на надкомпактні карликові галактики. Таких астрономічних об'єктів учені знайшли цілих 106.

Вчені вперше побачили, як відбувається процес перетворення маленьких галактик, розірваних на частини своїми сусідами, на надкомпактні карликові галактики. Ілюстрація Фото: space.com

Хоча зовнішні оболонки із зірок у цих галактик уже віддалилися від центру, все ж щільна група зірок у їхньому ядрі залишилася на місці, і це вказує на те, що галактики пережили процес злиття і перетворюються на новий об'єкт. Коли зовнішні шари цих карликових галактик повністю поглинуть їхні великі сусіди, то вони перетворяться на надкомпактні карликові галактики.

Автори дослідження кажуть, що можна виявити ще більше подібних об'єктів у скупченнях галактик, які можуть мати навіть меншу масу, ніж виявлені астрономічні об'єкти.

Хоча астрономи трохи раніше вже припускали, що вони спостерігають кандидатів у надкомпактні карликові галактики, їм не вистачало даних, щоб чітко їх відрізнити від інших галактик у скупченні Діви. Але нові спостереження виправили ситуацію.

За словами вчених, жертви космічного канібалізму перебувають дуже близько до своїх великих сусідів, але це не заважає їм пройти новий еволюційний шлях.

Як уже писав Фокус, згідно з новим дослідженням, ключова особливість Землі з'явилася на планетах Чумацького Шляху набагато раніше і ці планети можуть бути населеними. Вчені вважають, що на кількох планетах нашої галактики континенти з'явилися на мільярди років раніше і тут може існувати більш розвинене життя.