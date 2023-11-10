Жахлива різня минулого: вчені знайшли скелети без голови, яким понад 4 тисяч років (фото)

Китайські дослідники знайшли на стародавніх скелетах, яким понад 4 тисяч років, сліди древньої різанини. Вчені вважають, що це докази раптового нападу на поселення в провінції Хейлунцзян.

Учені виявили докази жорстокої різанини, що сталася близько 4 100 років тому на території сучасного північно-східного Китаю. Жертви, 41 обезголовлений скелет, розповідають історію стародавнього полювання за головами, що стало найбільшою подією такого роду з часів неоліту в Азії, пише Live Science.

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Розкопки відбувалися на місці Хунхе в провінції Хейлунцзян. За шість сезонів розкопок, починаючи з 2013 року, дослідники розкопали загалом 68 скелетів. З них 41 обезголовлений, причому більшість із них мали ознаки насильства. "Жінки та діти без голови з порізами на шийних хребцях свідчать про жорстокість цих людей", — сказала Шарлотта Робертс, почесна професорка археології Даремського університету у Великобританії.

Цілком ймовірно, що нападники скористалися можливістю, коли чоловіки були відсутні Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

Те, що жертвами обезголовлення були жінки та підлітки, змушує замислитися над мотивами цієї різанини. Одна з теорій припускає, що поселення могло активно ворогувати з іншими племенами, про що свідчать оборонні траншеї, виявлені на цьому місці.

Цілком ймовірно, що нападники скористалися можливістю, коли чоловіки були відсутні, і забрали голови як трофеї до того, як чоловіки повернулися. Згодом тіла перенесли для простого поховання у двох будинках, а поселення покинули.

Те, що жертвами обезголовлення були жінки та підлітки, змушує замислитися над мотивами цієї різанини Фото: Qian Wang/Texas A&M University School of Dentistry

У дослідженні також відзначається знахідка чотирьох черепів у ямі біля одного з будинків, які, як вважають, були трофеями винищеного племені. Це натякає на складність і масштабність конфліктів у цей давній період.

Старший автор дослідження Цянь Ван розповів, що на всіх безголових скелетах, окрім кількох, були відсутні перший та другий хребці. Також дослідники виявили вузькі V- та U-подібні порізи, що вказує на однакову зброю, яку використовували вбивці. За словами Вана, нападники, ймовірно, використовували ножі з кістяною ручкою та кам'яними лезами.

Значення цього дослідження полягає не лише в тому, щоб розкрити жахливу сторінку давньої історії, а й у тому, щоб пролити світло на динаміку міжособистісного насильства. Результати дослідження кидають виклик нашому розумінню давніх конфліктів, підкреслюючи вразливість певних груп перед обличчям жорстоких нападів.

Хоча автори дослідження утримуються від перебільшення наслідків, вони виділяють унікальність цього відкриття в контексті неолітичного Китаю.

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