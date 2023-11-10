Новий підозрюваний: учені виявили ген, відповідальний за розвиток раку простати

Під час останнього дослідження вченим вдалося виявити ген, який дав підказку в пошуку методів боротьби зі смертельним захворюванням.

У результаті нещодавнього дослідження вчені визначили ключовий ген 9, асоційований з диференціюванням меланоми (MDA-9), як ключового гравця в поширенні раку передміхурової залози в кісткову тканину. Це відкриття проливає світло на складні біологічні механізми, що визначають прогресування та метастазування раку передміхурової залози, який, як відомо, важко піддається лікуванню після його поширення, пише New Atlas.

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Вченими було встановлено, що MDA-9 ініціює низку клітинних процесів, що призводять до метастазування в кістки. Ген активує і вивільняє в кісткове середовище білок, відомий як PDGF-AA. Потім цей білок взаємодіє з мезенхімальними стромальними клітинами кісткового мозку (МСККМ), запускаючи сигнальний шлях Hippo, що має вирішальне значення для регенерації клітин. Ця взаємодія призводить до вироблення CXCL5 — білка, що привертає ракові клітини в кісткову тканину і стимулює ріст остеокластів, які беруть участь у руйнуванні кісток.

Дослідницька група під керівництвом Свадеша Даса і Пола Фішера продемонструвала, як ракові клітини простати взаємодіють з нормальними МСККМ, сприяючи поширенню і розмноженню раку в кістках. Вчені наголосили, що руйнування MDA-9 у клітинах раку простати зупиняє цю ланцюгову реакцію, пропонуючи потенційний спосіб запобігання метастазуванню.

Хоча отримані результати, за словами авторів, стосуються насамперед раку передміхурової залози, наявність MDA-9 в інших видах раку, включно з раком мозку, молочної залози, легенів і підшлункової залози, дає змогу говорити про більш глобальну роль у розвитку цих захворювань. Група фахівців розробила новий інгібітор, спрямований проти MDA-9, який показав багатообіцяючі результати в доклінічних дослідженнях. Найближчим часом цей інгібітор може перейти до клінічних випробувань, що дасть нову надію в боротьбі з поширеним раком і, можливо, з іншими його видами, в яких бере участь MDA-9, підсумували автори.

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