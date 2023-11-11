Фундамент науки: внесок у соціальний захист та освіту підвищує показники освіченості

Нове дослідження показало, що навіть невелике підвищення інвестицій в освіту і програми соціального захисту безпосередньо пов'язане з підвищеними показниками закінчення середньої школи.

Спільне дослідження Мічиганського державного університету та Центрального університету штату Мічиган виявило значний вплив державних інвестицій у програми соціального захисту та освіту на показники закінчення середньої школи. У дослідженні проаналізовано дані за сім років щодо державних шкіл США, включно з витратами на програми соціального захисту та освіту, а також різні характеристики шкіл і округів, пише Phys.org.

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Отримані результати свідчать про те, що збільшення витрат на обидві ці сфери позитивно позначається на показниках закінчення школи, особливо для груп учнів, які історично не отримували достатньої уваги. Дослідження підкреслює пряму залежність між додатковим фінансуванням і поліпшенням результатів випуску. Зокрема, за словами Ігнасіо Асеведо-Полаковіча, співавтора дослідження, одновідсоткове зростання кількості випускників безпосередньо пов'язане з додатковими витратами на соціальний захист у розмірі 437 дол. на одну дитину або 720 дол. спрямованих на освіту.

Це дослідження підкреслює ширші наслідки закінчення середньої школи, яке тісно пов'язане з майбутнім здоров'ям та економічним добробутом суспільства. Люди, які не закінчили середню школу, як правило, заробляють значно менше на рік порівняно з випускниками і тими, хто має вищу освіту, що негативно позначається на економічній ситуації. Крім того, закінчення середньої школи вже раніше було пов'язано з поліпшенням здоров'я і збільшенням тривалості життя. У дослідженні підкреслюється важливість активного державного фінансування освіти та систем соціальної підтримки для збільшення цих довгострокових переваг.

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