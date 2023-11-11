Рятівний імплант: чоловік із хворобою Паркінсона зміг знову пересуватися (відео)

Життя чоловіка, який страждає від невиліковного захворювання, кардинально змінилося після встановлення новітнього імпланта, що дало йому змогу знову повернутися до повсякденного життя і пересуватися нарівні зі здоровими людьми.

Важливою подією в лікуванні хвороби Паркінсона стало те, що 63-річному чоловікові з Бордо, Франція, на ім'я Марк, який страждав від серйозних проблем із рухливістю через це захворювання, успішно встановили спінальний імплантат. Цей імплантат, призначений для відновлення нормальної передачі м'язових сигналів від хребта до ніг, значно поліпшив його здатність ходити, пише The Guardian.

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Марк, діагноз якому поставили понад два десятиліття тому, мав проблеми з рівновагою та завмиранням ходи — поширений симптом при прогресуючій хворобі Паркінсона, коли пацієнти почуваються так, немов застрягли на місці. Після імплантації Марк тепер щонеділі проходить пішки близько 6 км, що свідчить про значне поліпшення його рухливості та незалежності.

Спінальний імплантат, що поки що перебуває на експериментальній стадії і не пройшов повноцінних клінічних випробувань, являє собою технологію інтерфейсу "мозок-машина", розроблену швейцарською командою, що спеціалізується на подоланні паралічу. Ця технологія спрямована на ділянку хребта, що відповідає за активацію м'язів ніг під час ходьби. Пацієнт одягає на кожну ногу датчики, які запускають імплантат, що подає імпульси стимуляції на нейрони спинного мозку в момент початку ходьби, тим самим коригуючи аномальні сигнали мозку.

Якість життя Марка значно покращилася після операції

Результати першого дослідження показують, що імплантат не тільки поліпшив ходьбу і рівновагу Марка, а й наблизив його ходу до ходи здорових людей. Також авторами було зазначено значне поліпшення якості життя чоловіка. Попри перспективність технології, для підтвердження її ефективності необхідні подальші дослідження і клінічні випробування за участю більшої кількості пацієнтів. Дослідницька група вже занесла до списку ще шість пацієнтів для подальшого вивчення.

Експерти, які не брали участі в дослідженні, як-от професор Карунеш Гангулі з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, зазначають потенціал нового підходу для поліпшення ходи та розв'язання проблеми завмирання ходи при хворобі Паркінсона — симптому, який наразі насилу піддається лікуванню. Ця інновація відкриває новий шлях у лікуванні хвороби Паркінсона, здатний значно поліпшити життя людей з пізніми стадіями захворювання.

Раніше Фокус писав про нову стратегію боротьби з хворобою Паркінсона. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою.

Також Фокус писав про те, в якому органі спочатку зароджується хвороба Пакрінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

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