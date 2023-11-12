Похмуре майбутнє. Наступне цвітіння бамбука, що відбувається раз на 120 років, обернеться катастрофою

Дослідження показує, що майбутнє цвітіння бамбука стане початком кінця для цілого виду — рослини навряд чи вдасться відновити.

Хенон (Phyllostachys nigra var. Henonis) — різновид бамбука, який цвіте лише раз на 120 років. Ця подія роками привертає увагу ботаніків, бо тривалий інтервал не дає можливості її нормально вивчити. Однак тепер учені побоюються, що наступне цвітіння обернеться катастрофою, пише IFLScience.

Останнє велике цвітіння хенона відбулося 1908 року, потім часткове цвітіння було помічено в період між 1903 і 1912 роками. Дослідники вважають, що наступне велике цвітіння має відбутися приблизно 2028 року.

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Однак у 2020 році вчені виявили, що деякі рослини почали цвісти завчасно. Це дало ботанікам унікальний шанс вивчити, як відновлюються рослини. Під час дослідження вчені з Університету Хіросіми спостерігали за бамбуком і зробили похмуре відкриття: вони виявили, що наступне масштабне цвітіння може обернутися катастрофою для виробництва бамбука тк навколишнього середовища.

За словами першого автора дослідження Тосіхіро Ямади, вони з командою виявили, що квітучі рослини просто не дали життєздатного насіння, яке могло б прорости. Спостереження показали, що виробництво бамбука було повністю зупинено після цвітіння: не було жодних ознак регенерації рослин після цвітіння протягом наступних трьох років.

Зокрема, вчені також не виявили безстатевого розмноження рослини. Фактично всі стебла на ділянці дослідження загинули без будь-яких ознак регенерації за рахунок насіння або стебел. У результаті вчені дійшли висновку, що на Японію чекає похмуре майбутнє: цей вид рослин буде надзвичайно важко відновити після цвітіння.

Команда вважає, що регенерація бамбука після великого цвітіння буде надзвичайно повільною та триватиме лише кілька років. Протягом цього часу бамбук буде просто неможливо зібрати, і це матиме значний економічний ефект.

Ще однією проблемою, пов'язаною з цим вимиранням, стане вплив на навколишнє середовище. Передбачається, що вимирання хенона в кінцевому підсумку призведе до радикальних змін у рослинності, а також місцевому земному покриві.

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