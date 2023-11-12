Дніпряни ходили за грибами, а знайшли залишки козацького зимівника (фото)

Дослідження артефактів дозволить більше дізнатися про минуле козаків, що жили на порогах Дніпра.

Валерій Касьяненко, дослідник історії Дніпра, знайшов фрагменти кераміки та залізних предметів 2-ї половини XVIII століття. Про це повідомили на сторінці у Facebook у групі "Історія Старожитньої Кам'янки".

Виявилося, що на знахідку він натрапив під час "грибного полювання". Знайдена кераміка та залишки залізного посуду можуть свідчити про те, що у локації розташовувався козацький зимівник чи хутір.

У повідомленні закликали українців ретельно звертати увагу на такі старої речі та передавати фахівцям. Аналіз відповідних артефактів дозволить більше дізнатися про минуле України.

"Тому, коли десь такі штуки побачите, сповістіть нас, ми збираємо для досліджень історії", – йдеться у дописі.

Що таке козацький зимівник

Зимівник – це маленький хуторець, у якому могли проживати жив один чи кілька козаків. Вони переважно вели господарство, полювали, ловили рибу, займалися ремеслами та землеробством. Саме на таких поселеннях й базувалася економіка Запорізької Січі.

Відповідних зимівників було дуже багато. Саме у зимівниках жила основна частина запорізьких козаків. У разі потреби вони могли міняти місце розташування такого свого поселення.

Нагадаємо, 1 листопада на півночі Італії виявили рідкісний інструмент бронзового віку. Його вік оцінюють у понад 3 тисячі років. Ярмо, датоване пізньою бронзовою добою (приблизно 14-13 століття до н. е.), відкопали під час попередніх розкопок для проведення робіт щодо розширення газопроводу.