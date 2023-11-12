Новий витік мізків: учені застерігають, що фастфуд може згубно впливати на наш IQ

Схоже, що здорова дієта й надання переваги корисному над шкідливою їжею не тільки впливає на стан наших органів, а й допомагає нам мислити розсудливіше й ефективно справлятися з логічними завданнями.

Під час останніх досліджень, проведених у Великій Британії, було виявлено зв'язок між споживанням фаст-фуду й погіршенням психічного здоров'я, зокрема зменшенням розміру мозку та зниженням показників IQ. У новій книзі "Зменшення мозку" йдеться про значне зменшення розміру мозку людини, пов'язане зі зміною раціону харчування. Дослідження підтверджують ці висновки, показуючи зниження IQ та зростання числа проблем із психічним здоров'ям, пише Wigan Today.

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Основна проблема полягає в тому, що під впливом застарілих уявлень про дієту й серцево-судинні захворювання стався перехід від харчування, яке містить незамінні жири, до харчування з високим вмістом вуглеводів і цукру. Ця зміна пов'язана зі зниженням IQ в середньому на сім відсотків за покоління. Професор Майкл Кроуфорд, автор книжки, підкреслює, що людський мозок розвивався на основі дієти, багатої на омега-3 жирні кислоти, які зазвичай містяться у водному середовищі, але в сучасному фастфуді ці поживні речовини відсутні.

Томас Райлі, експерт із ноотропів із компанії Nootroedge, вказує на невідповідність між еволюційними дієтичними потребами та сучасним вибором продуктів харчування. Він зазначає, що хоча ноотропи можуть поліпшити когнітивні функції, вони не можуть замінити основні поживні речовини, необхідні для здоров'я мозку. Райлі критикує фаст-фуд, такий як жирні донер-кебаби, оброблені піци та смажені курчата в гідрогенізованих оліях, за те, що вони не забезпечують необхідне харчування.

Для боротьби зі зниженням когнітивних здібностей експерти пропонують привести раціон харчування у відповідність із нашою біологічною спадщиною, знову ввівши в нього продукти, багаті на омега-3, як-от рибу та морепродукти, а також переглянути звички щодо фаст-фуду. Без зміни раціону харчування професор Кроуфорд і Томас Райлі попереджають, що в майбутньому фастфуд призведе до зниження когнітивних здібностей.

Раніше Фокус писав про користь кетодієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.