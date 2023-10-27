Невидима небезпека: вчені виявили згубний вплив води забрудненої фтором на мозок дітей

Провівши нове дослідження, вчені виявили серйозні проблеми з когнітивними здібностями у дітей, які тривалий час вживали неочищену воду, що містить велику кількість фтору.

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Результати нещодавнього експериментального дослідження, проведеного Тулейнським університетом, дають змогу припустити, що в дітей можуть спостерігатися когнітивні порушення в результаті тривалого вживання питної води із вмістом фтору, що значно перевищує рекомендовані норми, пише Medical News.

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Нове дослідження проводилося в сільських фермерських громадах Ефіопії. Ці громади користуються колодязями, в яких вміст фтору в природних умовах коливається від 0,4 до 15,5 мг/л. Слід зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати рівень фтору в безпечній питній воді не більше 1,5 мг/л.

У дослідженні взяли участь 74 дитини шкільного віку, яким було запропоновано завдання на малювання і стандартний комп'ютерний тест на запам'ятовування без використання мови. Результати засвідчили, що діти, які зазнавали впливу вищих концентрацій фтору, припускалися більше помилок під час виконання цих завдань. Однак Теводрос Годебо, провідний дослідник зі Школи громадської охорони здоров'я та тропічної медицини Тулейнського університету, наголосив, що прямого причинно-наслідкового зв'язку між впливом фтору та його потенційними нейротоксичними ефектами досі не доведено.

Незважаючи на те, що фтор корисний для здоров'я зубів, його надмірна кількість раніше була пов'язана зі зниженням показників IQ у деяких сільських районах Китаю та Індії. Раніше проведені дослідження на тваринах також виявили здатність фтору проникати через плаценту і в мозок. Це може означати, що в районах, які не мають альтернативних джерел водопостачання, можуть виникнути довгострокові проблеми з когнітивними здібностями дітей, пов'язані з надмірним впливом фтору.

Ефіопська рифтова долина, в якій проводилося це дослідження, являє собою унікальне середовище для його проведення. Жителі цієї країни постійно споживають воду зі стабільним вмістом фтору і ведуть доволі одноманітний спосіб життя, що зводить до мінімуму зовнішні чинники впливу. Вважається, що загалом, у світі понад 200 млн. осіб споживають воду з високим вмістом фтору.

Годебо планує розширити свої дослідження, вивчивши ширшу групу дітей в Ефіопії та порівнявши результати когнітивного розвитку дітей із громад із високим і низьким вмістом фтору. Він вважає, що розуміння потенційних ефектів фтору, навіть у низьких концентраціях, має вирішальне значення для обґрунтування рішень громадськості та урядів щодо практики фторування води.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.