Нічний перекус: чим можна підкріпитися в темний час доби без шкоди здоров'ю

Професійна дієтологиня дала рекомендації щодо продуктів, які можна вживати в нічний час, не побоюючись згубних наслідків для здоров'я.

В одній із недавніх статей експерти в галузі харчування дали рекомендації щодо вибору здорових закусок, які не порушують режим сну під час вживання пізно ввечері. Ці рекомендації спрямовані на те, щоб втамувати голод, не впливаючи на самопочуття наступного дня, пише HuffPost.

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Основні рекомендації експертів, таких як Марісса Мешулам, включають у себе вибір закусок, що містять баланс білка та клітковини. Одним із таких варіантів є делікатесна грудка індички, відома своєю амінокислотою L-триптофаном, що сприяє засинанню. Сир у поєднанні з крекерами з високим вмістом клітковини — ще один рекомендований варіант, що забезпечує білок і сприяє сну завдяки триптофану, який міститься в сирі.

Для тих, хто віддає перевагу рослинній їжі, поживним вибором стануть овочі, як-от морква, помідори чері й огірки в поєднанні з хумусом. Таке поєднання забезпечує баланс білка та клітковини й легке для приготування.

Така закуска як терпка вишня, відома своїм природним вмістом мелатоніну, може поліпшити якість сну. Поєднання її з фісташками додає в закуску білок і корисні жири. Ще один варіант — банан із горіховою олією, яка врівноважує рівень цукру в крові та забезпечує м'язове розслаблення за рахунок калію.

Корисні й традиційні каші з молоком, особливо цільнозернові та з низьким вмістом цукру. Кальцій, що міститься в молоці, сприяє виробленню мелатоніну. Зокрема, протеїнові або закусочні батончики, особливо ті, що містять природні джерела мелатоніну, такі як горіхи, є зручним і поживним варіантом для опівнічного перекусу.

Крім вибору продуктів харчування, Мешулам рекомендує звернути увагу на загальні харчові звички й умови сну для вирішення проблеми частого нічного голоду. Важливо забезпечити повноцінне щоденне харчування та комфортне, спокійне місце для сну. В разі постійних проблем дієтологиня рекомендує проконсультуватися з медичним працівником.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.