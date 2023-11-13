Чи є життя на Марсі? Місія з перевірки цього факту опинилася під загрозою: у чому причина

Деякі вчені вважають місію невиправдано дорогою, що заважає здійсненню інших проєктів.

У рамках місії Mars Sample Return на початку наступного десятиліття з Марса мають доставити на Землю зразки місцевої гірської породи для виявлення ознак потенційного позаземного життя. Але деякі вчені вважають, що висока вартість реалізації проєкту ставить під загрозу здійснення інших не менш важливих космічних місій, пише The Guardian.

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Місія Mars Sample Return є одним із найскладніших космічних проєктів в історії. Уперше в рамках цієї місії космічна ракета має стартувати з поверхні іншої планети, а також уперше ця ракета має передати зразки породи з Марса космічному апарату на орбіті іншої планети.

Але вартість проєкту різко зросте з початкових 4,4 млрд доларів до 8-11 млрд доларів, як вважає експертна група, створена в NASA. Таким чином інші місії космічного агентства можуть бути скасовані. Експерти вважають, що за нинішнього бюджету місії існує майже нульова ймовірність того, що вона буде успішно реалізована. Це пов'язано з величезними витратами на створення нових технологій. Через зростаючі витрати можуть бути скасовані найважливіші місії на Венеру, а також для дослідження Землі, про що говорять супротивники реалізації марсіанського проєкту.

Наразі марсохід Perseverance продовжує збір зразків гірської породи на Марсі і поміщає їх у спеціальні титанові трубки. Через кілька років NASA планує відправити на Марс, створюваний зараз посадковий апарат, якому марсохід передасть свій вантаж. З цього апарату має злетіти ракета зі зразками на орбіту, де вона зустрінеться з орбітальним апаратом і передасть йому цінні зразки. І тільки цей космічний апарат доставить їх на Землю, як передбачається не раніше, ніж у 2033 році. У цьому і полягає місія Mars Sample Return.

Наразі марсохід Perseverance продовжує збір зразків гірської породи на Марсі та поміщає їх у спеціальні титанові трубки Фото: NASA

Але вартість створення всього необхідного обладнання через початкові неправильні оцінки сильно зросла. У результаті деякі вчені закликають NASA відмовитися від реалізації цього марсіанського проєкту, хоча інші наполягають на його здійсненні.

Наприклад, прихильники цієї місії згадують, як зросла вартість будівництва космічного телескопа Вебб з 1 млрд до 10 млрд, що призвело до того, що довелося відкласти реалізацію інших важливих космічних місій. Але вже за понад рік роботи телескопа стало зрозуміло, що він коштував своїх грошей, адже його дані змінюють уявлення вчених про Всесвіт.

Тому ті вчені, які закликають продовжувати підготовку до місії Mars Sample Return, кажуть, що вона матиме аналогічний ефект. Адже завдяки отриманим із Марса зразкам, вивченим на Землі, можна точно сказати, чи був Марс населеною планетою, чи ні. Таке дослідження не можна провести за допомогою приладів марсохода, для цього потрібно більше обладнання.

Наразі вчені вважають, що приблизно 4 млрд років тому Марс був теплим, водним світом, де були ідеальні умови для появи та еволюції життя. Але потім на Марсі зникло магнітне поле, вода, а атмосфера майже зникла. Таким чином це призвело до зникнення життя.

Учені вважають, що вивчення того, чи було життя на Марсі, чи ні, є одним із найважливіших досліджень. Якщо життя на Червоній планеті все ж таки було, то це означає, що його можна виявити і в інших куточках космосу.

Фокус уже писав про те, чим загрожують обернутися колонії на Марсі та Місяці. Ілон Маск і Джефф Безос мріють заробити мільярди на відправці мільйонів людей на Місяць і Марс, щоб ті жили в перших космічних містах. Але реальність не настільки райдужна, як її підносять зацікавлені сторони.