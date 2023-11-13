У лабіринті історичних оповідей виділяється одна історія, в якій задіяні Громадянська війна у США, Жовтнева революція, нацисти та Друга світова війна. Зв'язує все це воєдино Альберт Пайк, постать настільки ж суперечлива, як і події, з якими він асоціюється.

Альберт Пайк, генерал Конфедерації під час Громадянської війни в США, є центральним персонажем розповіді. Він був багатогранною особистістю, юристом, філософом і солдатом. Пайк також був активно залучений до масонства і, за чутками, входив до складу Ку-клукс-клану, пише Grunge.

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А ще в нас є сумнозвісний лист Пайка 1871 року, в якому він начебто передбачив Першу, Другу і Третю світові війни, що наближаються. Цей нібито документ цитується в статті News24 2013 року і в статті Sun 2016 року, причому в останній з них сказано, що "першоджерела листа не існує".

Лист Пайка датований 1871 роком, через шість років після закінчення Громадянської війни. У ньому, за повідомленням Daily Mail, він описує Першу світову війну (1914-1918) та Другу світову війну (1939-1945) з надзвичайною точністю.

Про Першу світову війну він писав: "Перша світова війна має бути розв'язана для того, щоб дозволити ілюмінатам повалити владу царів у Росії і перетворити цю країну на фортецю атеїстичного комунізму". Щодо Другої світової війни він писав: "Друга світова війна повинна бути розпалена, використовуючи розбіжності між фашистами і політичними сіоністами. Ця війна має бути розв'язана для того, щоб нацизм був знищений, а політичний сіонізм був достатньо сильним, щоб створити суверенну державу Ізраїль в Палестині".

Якими б точними не були ці заяви, з ними є проблема — нацистська партія не існувала до 1920 року, тобто майже через 50 років після того, як Пайк, очевидно, написав свого листа.

У нас є інформація з обережних або упереджених джерел, але немає жодного листа. Або принаймні ми не отримували жодного листа з 1977 року, як стверджують сайти на кшталт News24. Згідно з цим зручним поясненням, бібліотека Британського музею володіла листом Пайка — ідеальним пряником для розпалювання змови — до того, як він зник.

Спроби перевірити автентичність листа завели в глухий кут. Британська бібліотека надіслала кілька запитів на підставі Закону про свободу інформації з проханням розкрити лист Пайка. Ці запити є дослівними копіями один одного, але, очевидно, були надіслані двома різними людьми.

І в обох випадках Британська бібліотека відповіла — у відповідях 2042 і 2345 — ідентичними відповідями: "Ми розглянули ваш запит, і Британська бібліотека, а до цього Британський музей, ніколи не володіла і не бачила документа, про який йдеться, і тому він ніколи не був на виставці в жодній з організацій".

До речі, Британська бібліотека має записи американських документів, датованих 1700-ми роками, які доступні в інтернеті, але нічого, що стосується Пайка чи балачок ілюмінатів часів Третьої світової війни.

Тепер звернімося до елементів новизни і несподіванок. Лист Пайка містить моторошно точні описи історичних подій, але його легітимність залишається сумнівною.

У 2020 році Пайк потрапив у заголовки газет, коли його пам'ятник у Вашингтоні, округ Колумбія, знесли під час протестів. Невідомо, чи знали вандали про нібито пророчий лист Пайка, що додає ще один рівень інтриги.

На закінчення, пророчий лист Альберта Пайка — це історія, сплетена з елементами змови і таємниці. Хоча він може зацікавити, його автентичність викликає сумніви, і до цієї історії треба підходити критично. Це нагадування про те, що навіть історичні наративи можуть нести в собі атмосферу невизначеності, а скептицизм має вирішальне значення для відокремлення фактів від вигадки.

Раніше ми писали про книги Сакромонте. Науковці досі досліджують, чи це історична підробка, чи справжня реліквія.