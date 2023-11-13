Королівський аромат. Парфуми, які любила Катерина Медічі в XVI столітті, досі продаються

У XVI столітті, серед політичних потрясінь і королівських хитросплетінь, одна жінка виділялася не лише своїм впливом на європейську дипломатію, але й любов'ю до мистецтва та створенням непідвладної часу розкоші.

Катерина Медічі, флорентійська аристократка, вийшла заміж за французького короля і залишила незгладимий слід в історії. Окрім своєї політичної ролі, пристрасть Катерини до мистецтва поширилася на дивовижну сферу — світ парфумерії, пише Grunge.

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Королівський аромат: Acqua della Regina

У 1533 році Катерина замовила аромат на честь свого весілля з майбутнім королем Генріхом II. Тоді їй було лише 14 років, але протягом усього свого дорослого життя вона продовжувала асоціюватися з парфумерією і запалила моду на аромати при королівських дворах Європи.

Ці культові парфуми, відомі тоді як Acqua della Regina, а сьогодні як Acqua di Santa Maria Novella, створили монахи-домініканці у флорентійській аптеці XIII століття, розташованій у церкві Санта Марія Новелла. У цій аптеці, яка й досі працює, запровадили інноваційний елемент у парфумерному виробництві — спиртову основу. Це забезпечило довше збереження аромату, перш ніж він став неприємним.

Століття потому цей аромат, створений з базових нот мускусу і пачулі, доповнених нотами трав і екстрактів, таких як розмарин, цитрусові, неролі, гвоздика і лаванда. Рецепт, переданий крізь час, передає суть вишуканості та культурного впливу Катерини.

Середньовічні парфуми: більше, ніж розкіш

У XIII столітті, коли з'явилися ці парфуми, вони слугували цілям, що виходили за межі простої розкоші. Європа боролася зі смертельними хворобами, зокрема, з бубонною чумою або "чорною смертю". Вірячи, що хвороби поширюються через запах, люди зверталися до парфумів і назальних засобів, щоб запобігти зараженню ними.

Однак Катерина Медічі пішла ще далі. Замість того, щоб традиційно наносити парфуми на шию або зап'ястя, вона популяризувала використання парфумованих рукавичок. Ці ароматизовані аксесуари, невіддільна частина її весільного вбрання, стали її візитною карткою при дворі. Під впливом королеви мода на парфумовані рукавички поширилася по всій Європі.

Ароматизовані рукавички

Медічі, відома своєю любов'ю до парфумованих рукавичок, час від часу дарувала спеціально виготовлені пари друзям і родичам. Ходили чутки, що вона використала токсичну речовину для рукавичок, призначених для Жанни д'Альбре, королеви Наваррської, матері майбутнього чоловіка своєї доньки. Однак історичні свідчення не підтверджують цих теорій.

Ароматна спадщина Катерини Медічі живе не лише в стійкому ароматі Acqua di Santa Maria Novella, але й у культурних змінах, які вона започаткувала. Її вплив на використання парфумів і створення ароматних аксесуарів у середньовічній Європі розкриває дивовижний вимір жінки, яку часто пам'ятають завдяки її політичній діяльності.

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