Рахунок на години. Магма вже підбирається до поверхні — виверження вулкана в Ісландії неминуче

Учені вважають, що виверження вулкана може зруйнувати місто з населенням 4000 осіб, місцева влада оголосила надзвичайний стан.

Ісландія змушена оголосити надзвичайний стан, оскільки, за даними Ісландського метеорологічного бюро, на південному заході півострова Рейк'янес сталося до 2000 підземних поштовхів, причому близько 1000 з них сталися всього за одну ніч. У результаті вчені, вулканологи та місцева влада попереджають: це сигнал про підвищений ризик виверження вулкана, пише Science Alert.

Вчені та експерти побоюються, що місто в Ісландії з населенням близько 4000 осіб може бути зруйноване внаслідок виверження вулкана — влада оголосила надзвичайний стан. Вчені вважають, що масштабне виверження вулкана може статися вже в найближчі години або дні, а тому часу на зволікання просто немає.

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За словами глави Ісландської служби цивільного захисту та управління з надзвичайних ситуацій Відіра Рейніссона, наразі магма вулкана перебуває на дуже невеликій глибині, а тому очікується, що виверження станеться найближчими годинами або днями.

Унаслідок підвищеної сейсмічної активності блакитну лагуну, відому своїми геотермальними курортами та розкішними готелями, розташовану неподалік від Гріндавіка, закрили з метою безпеки.

Представники Департаменту цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями заявили, що сьогодні також немає можливості врятувати домашню худобу та сільськогосподарських тварин через встановлену небезпечну зону — науковці та місцева влада побоюються масштабних зсувів ґрунту в Рейк'янесі. Зазначимо, що місцева влада закрила цей район для руху людей до подальшого повідомлення.

Водночас дослідники з Метеорологічного бюро Ісландії (ІМВ) попередили, що виверження вулкана може статися "за кілька днів", що посилює побоювання влади та місцевих жителів. Зазначимо, що Гріндавік розташований лише за 3 кілометри на південний захід від сейсмічного епіцентру. Саме тому місцевій владі довелося активувати план евакуації в очікуванні виверження вулкана.

З кінця жовтня на півострові Рейк'янес сталося близько 24 000 приголомшливих землетрусів. Наразі вчені також спостерігають скупчення магми під землею на глибині близько 5 кілометрів, що підвищує ризики виверження вулкана, якщо вона й надалі підійматиметься такими темпами.

Зазначимо, що кілька століть вулкани на півострові Рейк'янес залишалися спокійними, допоки від 2021 року тут не сталося три найбільших виверження, які, на щастя, сталися у віддалених місцях і не загрожували населенню чи інфраструктурі.

До слова, Ісландію не просто так називають "Землею вогню і льоду", на її території розташовано 33 активні вулканічні системи — це найбільша кількість у всій Європі.

Раніше Фокус писав про те, що Ісландію вразив "сейсмічний рій" з 5500 землетрусів.