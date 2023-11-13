Прихована загроза. У льодах Землі ховається небезпечний "фактор Х" і вчені стурбовані

Дослідники вважають, що швидке нагрівання планети наражає наші екосистеми й наше здоров'я на ризик цілої низки загроз.

Кліматична криза вже тут, внаслідок чого Земля стикається з екстремальними явищами, одним з яких є швидке розморожування земного льодового покриву. Вчені побоюються, що настільки швидке танення льодовиків може завдати шкоди нашим екосистемам, а також загалом здоров'ю людства — йдеться, зокрема, і про безліч потенційних патогенів, що вивільняються в міру танення льоду, пише Science Alert.

Вчені побоюються, що серед цих патогенів, що вивільняються, також можуть виявитися ті, які сіяли хаос серед наших предків. У результаті вчені дедалі більше занепокоєні, що віруси, які дедалі частіше прокидаються після десятків тисяч років збереження у вічній мерзлоті, можуть стати провісниками похмурих прийдешніх подій.

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За словами фахівця з інфекційних захворювань Університету Умео Біргітта Евенгарда, існує певний "фактор Х", про який людству дійсно мало що відомо. Ці майбутні загрози можуть здатися "вельми спекулятивними", проте відкриття останніх років потребують серйозного розгляду з метою поліпшення спостереження і розслідування потенційних "загроз" в Арктиці.

Попередні дослідження вже показали, що спалахи зоонозних захворювань зростають як за кількістю, так і за різноманітністю. При цьому моделі передбачають, що смертність у подальших епідеміях продовжуватиме зростати в середньому майже на 10% щороку. Зазначимо, що ця статистика навіть не враховує сплесків, пов'язаних із катастрофічними подіями, наприклад пандемією коронавірусу. Водночас учені очікують, що такі масштабні епідемії надалі відбуватимуться дедалі частіше, унаслідок того, що кліматичні зміни та люди дедалі далі вдираються в розмаїття місць проживання тварин.

Ідея про те, що небезпечний патоген може здійснити гігантський стрибок у часі, є новою теорією для дослідників. Попри те, що така ідея може виглядати досить абсурдною, є вагомі причини підозрювати, що це не просто можливо, а навіть цілком імовірно.

Наприклад, у 2016 році сибірська виразка стала причиною загибелі понад 2000 оленів і однієї людини на північному заході Сибіру. При цьому джерелом цього спалаху вважається труп замороженої тварини, який перебував у вічній мерзлоті Сибіру.

Учені також виявили, що бактерія Bacillus anthracis, відповідальна за захворювання, розвинула здатність впадати в сплячку у формі спори. До слова, пізніше вченим вдалося в лабораторних умовах відродити інший вид того ж роду після десятків мільйонів років зберігання всередині бджоли, замкненої в бурштині.

Дослідження показують, що віруси насправді можуть мати аналогічну здатність спати століттями. Наприклад, торік вчені відродили вірус амеби віком близько 50 000 років, який був виявлений на глибині близько 16 метрів під озером.

Повернення віспи, ще одного коронавірусу або якогось абсолютно нового типу вірусу, відомого лише нашим предкам, є вельми страхітливим сценарієм майбутнього, вчені не можуть цього виключати. Так само як і ймовірність появи патогена, який у майбутньому вплине на критичні частини харчового ланцюга.

У такий спосіб учені дійшли висновку, що в давно замерзлому льоду містяться безліч невідомих чинників, які можуть застати людство зненацька.

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