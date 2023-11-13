Мільйони помилкових діагнозів. Учені виявили неточності у вимірюванні артеріального тиску

Через неправильну діагностику гіпертонії та інших захворювань, мільйони людей можуть приймати препарати без будь-яких реальних підстав, вважають автори дослідження.

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом штату Огайо спільно з Американською кардіологічною асоціацією та Американським коледжем кардіологів, виявило ризик помилкового діагностування високого артеріального тиску в мільйонів людей через неточні показання артеріального тиску. У дослідженні підкреслюється важливість пози і положення пацієнта в процесі вимірювання, пише New Atlas.

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Дослідники виявили, що показання артеріального тиску можуть бути значно завищені під час вимірювання на оглядовому столі порівняно з більш точним методом, який передбачає сидяче положення пацієнта, коли ноги стоять на підлозі, спину підтримують, а руку розташовують на рівні серця. Така відмінність у техніці вимірювання може призвести до розбіжності в середньому на 7 мм рт. ст. за систолічним і на 4,5 мм рт. ст. за діастолічним артеріальним тиском.

Доктор Ренді Векслер, лікар первинної медичної допомоги з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо та один із дослідників, відзначив суттєвий вплив методів вимірювання на показники артеріального тиску. У дослідженні взяли участь 150 дорослих, розділених на три групи, кожна з яких піддавалася різним умовам вимірювання, що підкреслює варіативність показань залежно від пози та положення тіла.

Така розбіжність у показаннях артеріального тиску викликає побоювання з приводу можливої гіпердіагностики гіпертонії та непотрібного приймання ліків, що може призвести до таких несприятливих наслідків, як гіпотонія, особливо в літніх людей. Дослідження вимагає підвищення інформованості медичних працівників і пацієнтів про правильні процедури вимірювання артеріального тиску.

Крім того, дослідники звернули увагу на проблему, з якою стикаються лікарі первинної ланки, яким важко виділити достатньо часу для точного вимірювання артеріального тиску у зв'язку з жорсткими рекомендаціями щодо профілактики та лікування хронічних захворювань.

Докторка Джордана Коен, яка не брала участі в дослідженні, наголосила на важливості правильного вимірювання артеріального тиску і лікування для поліпшення результатів лікування пацієнтів і отримання економічної вигоди для систем охорони здоров'я. Автори закликали до переоцінки наявної практики вимірювання артеріального тиску для забезпечення більш точної діагностики та лікування.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.