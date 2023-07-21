Високий тиск залишиться в минулому. Нова вакцина здатна стабілізувати його на півроку

Учені перебувають на порозі революційної зміни в галузі лікування високого кров'яного тиску за допомогою ін'єкції, яка діє протягом шести місяців.

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Мільйони людей у світі, яким доводиться щодня пам'ятати про необхідність приймати таблетки від підвищеного артеріального тиску, можливо, незабаром зможуть забути про цей виснажливий, але життєво важливий ритуал. Під час недавніх досліджень ін'єкція під назвою зілебезиран показала багатообіцяючі результати в боротьбі з підвищеним артеріальним тиском, а вводити її потрібно лише двічі на рік, пише Daily Mail.

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На підвищений артеріальний тиск, відомий у медицині як гіпертонія, страждає кожен третій дорослий в одній тільки Великій Британії і майже половина дорослих у США. Нині типове лікування полягає в щоденному прийомі таблеток. Однак новий лікарський засіб, що розробляється американською компанією Alnylam, може зробити революцію в лікуванні гіпертонії.

Дослідники, що представляють різні міжнародні організації, провели ранню стадію випробувань за участю 107 пацієнтів у чотирьох місцях у Великій Британії. Пацієнти отримували або одну ін'єкцію зілебезирану, або плацебо. Результати виявилися вражаючими: у тих, хто отримував зілебезиран, спостерігалося значне зниження рівня артеріального тиску протягом шести місяців.

Тепер давайте розберемося, що це означає. Артеріальний тиск вимірюється двома цифрами: систолічним і діастолічним. Систолічний тиск — це сила, з якою серце виштовхує кров назовні й обтікає тіло. Значне зниження систолічного артеріального тиску, як це спостерігалося під час прийому зилебезирану, може привести людину з високим артеріальним тиском до більш безпечного його діапазону.

Зілебезиран діє протягом усього дня. Артеріальний тиск, природно, коливався протягом доби, але у пацієнтів, які отримували цей новий препарат, він стабільно знижувався протягом усіх 24 годин.

Секрет успішного регулювання високого тиску зілебезирану в тому, що він діє завдяки пригніченню вироблення ангіотензину — гормону, який спричиняє звуження кровоносних судин, що, своєю чергою, призводить до підвищення артеріального тиску.

Ефективне управління підвищеним артеріальним тиском може значно знизити ризик інсультів, інфарктів і передчасної смерті. Однак багато людей насилу витримують щоденний прийом ліків від підвищеного тиску. Новий метод лікування, що передбачає лише дві ін'єкції на рік, може стати переломним моментом, звільнивши мільйони людей від стресу, пов'язаного з дотриманням постійного графіка приймання таблеток.

Проте, дослідження зілебезирану ще далекі від завершення. Автори підкреслили, що дане дослідження є попереднім, а отже, необхідні додаткові дослідження. Наступний етап клінічних випробувань буде спрямований на збір більшої кількості даних про безпеку і більш переконливих доказів ефективності.

Хоча всі наслідки застосування цього препарату ще не вивчені, отримання результатів натякають на світле майбутнє лікування гіпертонії. Минуло вже понад 17 років відтоді, як останній новий клас препаратів було ліцензовано для лікування підвищеного артеріального тиску, і ця розробка може стати провісником нової ери в регулюванні підвищеного артеріального тиску.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.