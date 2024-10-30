І це не сіль. Названо звичку, від якої потрібно відмовитися, якщо у вас високий тиск
Гіпертонічна хвороба вважається однією з "хвороб цивілізації", які з'явилися через спосіб життя сучасної людини. Саме тому відмова від деяких звичок може поліпшити здоров'я і благотворно вплинути на кров'яний тиск.
Якщо перше, про що ви подумали, це відмова від солі, то на вас чекає сюрприз. Звичайно, є багато кроків, які ви можете зробити, щоб знизити кров'яний тиск, але є те, про що ви навіть не підозрюєте. Про те, що допоможе знизити тиск, пише EatingWell.
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Найшкідливіші продукти для серця
Усім відомо, що звичка № 1, від якої потрібно відмовитися, якщо у вас високий кров'яний тиск, полягає в тому, щоб уникати продуктів з високим вмістом натрію і насичених жирів, що містяться в ультраоброблених продуктах. Ультраоброблені продукти — чіпси, крекери, цукерки, упакована випічка і газована вода — часто містять багато натрію, доданого цукру, насичених жирів і консервантів, які допомагають продовжити термін їх зберігання. "Не всяка обробка погана", — каже доктор медичних наук Девід Л. Кац.
"Ультраоброблені продукти містять інгредієнти, які при домашньому приготуванні ви ніколи б не використовували або майже ніколи не використовували, включно з ароматизаторами, барвниками, текстуризаторами та емульгаторами", — каже Кац. "Ідеться не про листя шпинату, яке промили й упакували в пакет, або сочевицю, яку висушили й упаковували, або про вівсянку, яку пресували, скручували й упаковували".
І річ не в тому, що випадкові чіпси з сіллю та оцтом або заморожена піца — це найгірші речі у світі. Питання в тому, скільки цих продуктів у вашому раціоні. Понад 58% від загальної кількості щоденних калорій, які американці споживають, надходять з ультраоброблених продуктів. І поточне дослідження, хоча й майже повністю спостережливе, показує зв'язок між ультраобробленими продуктами та високим кров'яним тиском.
Чому ультраоброблені продукти можуть призвести до проблем із кров'яним тиском? По-перше, вони, як правило, містять багато доданого натрію. "Натрій є основним фактором зміни артеріального тиску, якому можна запобігти", — каже Кац. На додаток до натрію, вживання ультраоброблених напівфабрикатів також має тенденцію до вмісту більшої кількості доданого цукру і насичених жирів, які можуть збільшити ризик для здоров'я серця і витіснити цільні продукти з вашого раціону, що може підвищити кров'яний тиск.
Як поліпшити показники тиску
Готуйте вдома. Одне дослідження показало, що чоловіки, які їли всього один прийом їжі на день, приготований поза домом, споживали на 7% більше натрію. Крім того, приготування їжі в домашніх умовах також допомагає вам контролювати інші інгредієнти, які можуть викликати проблеми зі здоров'ям серця, як-от доданий цукор і насичені жири.
Будьте активні. Харчування має велике значення, коли йдеться про контроль артеріального тиску, але регулярна фізична активність також є ключовим фактором. Якщо ви любите кататися на велосипеді або здійснювати тривалі прогулянки з друзями, чудово. Будь-який тип руху хороший і може допомогти тримати кров'яний тиск під контролем.
Навчіться керувати стресом. Дослідження показали, що люди, які відчувають хронічний стрес, на 61% частіше мають високий кров'яний тиск, ніж ті, хто повідомляє про низький рівень стресу Хороша новина полягає в тому, що пошук способів зменшити стрес у вашому житті може допомогти знизити ваші показники тиску. Кац пропонує щодня займатися дрібницями. Можливо, це п'ятихвилинний догляд за шкірою або чашка чаю, випита в тиші, чи розмова по душах зі своєю найкращою подругою. Усі ці маленькі моменти можуть скластися в щось досить потужне.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.