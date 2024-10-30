І це не сіль. Названо звичку, від якої потрібно відмовитися, якщо у вас високий тиск

Гіпертонічна хвороба вважається однією з "хвороб цивілізації", які з'явилися через спосіб життя сучасної людини. Саме тому відмова від деяких звичок може поліпшити здоров'я і благотворно вплинути на кров'яний тиск.

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Якщо перше, про що ви подумали, це відмова від солі, то на вас чекає сюрприз. Звичайно, є багато кроків, які ви можете зробити, щоб знизити кров'яний тиск, але є те, про що ви навіть не підозрюєте. Про те, що допоможе знизити тиск, пише EatingWell.

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Найшкідливіші продукти для серця

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Усім відомо, що звичка № 1, від якої потрібно відмовитися, якщо у вас високий кров'яний тиск, полягає в тому, щоб уникати продуктів з високим вмістом натрію і насичених жирів, що містяться в ультраоброблених продуктах. Ультраоброблені продукти — чіпси, крекери, цукерки, упакована випічка і газована вода — часто містять багато натрію, доданого цукру, насичених жирів і консервантів, які допомагають продовжити термін їх зберігання. "Не всяка обробка погана", — каже доктор медичних наук Девід Л. Кац.

"Ультраоброблені продукти містять інгредієнти, які при домашньому приготуванні ви ніколи б не використовували або майже ніколи не використовували, включно з ароматизаторами, барвниками, текстуризаторами та емульгаторами", — каже Кац. "Ідеться не про листя шпинату, яке промили й упакували в пакет, або сочевицю, яку висушили й упаковували, або про вівсянку, яку пресували, скручували й упаковували".

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І річ не в тому, що випадкові чіпси з сіллю та оцтом або заморожена піца — це найгірші речі у світі. Питання в тому, скільки цих продуктів у вашому раціоні. Понад 58% від загальної кількості щоденних калорій, які американці споживають, надходять з ультраоброблених продуктів. І поточне дослідження, хоча й майже повністю спостережливе, показує зв'язок між ультраобробленими продуктами та високим кров'яним тиском.

Чому ультраоброблені продукти можуть призвести до проблем із кров'яним тиском? По-перше, вони, як правило, містять багато доданого натрію. "Натрій є основним фактором зміни артеріального тиску, якому можна запобігти", — каже Кац. На додаток до натрію, вживання ультраоброблених напівфабрикатів також має тенденцію до вмісту більшої кількості доданого цукру і насичених жирів, які можуть збільшити ризик для здоров'я серця і витіснити цільні продукти з вашого раціону, що може підвищити кров'яний тиск.

Як поліпшити показники тиску

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Готуйте вдома. Одне дослідження показало, що чоловіки, які їли всього один прийом їжі на день, приготований поза домом, споживали на 7% більше натрію. Крім того, приготування їжі в домашніх умовах також допомагає вам контролювати інші інгредієнти, які можуть викликати проблеми зі здоров'ям серця, як-от доданий цукор і насичені жири.

Будьте активні. Харчування має велике значення, коли йдеться про контроль артеріального тиску, але регулярна фізична активність також є ключовим фактором. Якщо ви любите кататися на велосипеді або здійснювати тривалі прогулянки з друзями, чудово. Будь-який тип руху хороший і може допомогти тримати кров'яний тиск під контролем.

Навчіться керувати стресом. Дослідження показали, що люди, які відчувають хронічний стрес, на 61% частіше мають високий кров'яний тиск, ніж ті, хто повідомляє про низький рівень стресу Хороша новина полягає в тому, що пошук способів зменшити стрес у вашому житті може допомогти знизити ваші показники тиску. Кац пропонує щодня займатися дрібницями. Можливо, це п'ятихвилинний догляд за шкірою або чашка чаю, випита в тиші, чи розмова по душах зі своєю найкращою подругою. Усі ці маленькі моменти можуть скластися в щось досить потужне.

Нагадаємо, 5 продуктів, які допоможуть зберегти здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про те, які напої допоможуть нормалізувати артеріальний тиск.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.