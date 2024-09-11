Тиск під контролем: 5 продуктів, які допоможуть зберегти здоров'я серця

Високий кров'яний тиск є фактором ризику серцево-судинних захворювань. Але йому можна запобігти за допомогою збалансованого харчування та корисних для серця продуктів.

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Високий кров'яний тиск, який ще називають артеріальною гіпертензією, є досить поширеним захворюванням. Це може бути небезпечно, оскільки збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала звіт про руйнівні глобальні наслідки високого кров'яного тиску у вересні 2023 року. Відповідно, кожен третій дорослий страждає від підвищеного кров'яного тиску, а четверо з п'яти хворих не отримують належного лікування. Здорове харчування може допомогти в боротьбі з високим кров'яним тиском, оскільки деякі продукти допомагають зберегти здоров'я серця. Про це пише Bunte.

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Ягоди

Фото: Freepik

Дослідження Університету Едіт Коуен в Австралії показало, що люди, які їдять багато продуктів, що містять флавоноїди, краще захищені від хвороб серця. Наприклад, такі ягоди, як чорниця, полуниця і малина, багаті на флавоноїди та антиоксиданти.

Антиоксиданти допомагають запобігти пошкодженню кровоносних судин. Флавоноїди можуть сприяти виробленню оксиду азоту, який розслабляє кровоносні судини і знижує кров'яний тиск.

Листова зелень

Шпинат, капуста і мангольд є чудовими джерелами калію. І, отже, також корисні для здоров'я серця, оскільки калій допомагає компенсувати негативний вплив натрію на кров'яний тиск, дозволяючи організму виводити надлишок натрію. Зелені листові овочі також містять нітрати, які розширюють кровоносні судини і можуть знизити кров'яний тиск.

Нежирний йогурт

Фото: Pexels

Нежирний йогурт є хорошим джерелом кальцію та пробіотичних бактерій. Кальцій має здатність впливати на м'язовий шар кровоносних судин, роблячи їх вужчими або ширшими. Це важливо для артеріального тиску, оскільки ширина кровоносних судин впливає на те, наскільки легко кров тече по тілу. Пробіотики також можуть сприяти здоров'ю кишківника, що, своєю чергою, покращує засвоєння поживних речовин і стабілізує кров'яний тиск.

Вівсянка

Вівсянка містить розчинну клітковину, особливо бета-глюкани. Це волокно допомагає знизити рівень холестерину — високий рівень якого пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Крім того, клітковина, що міститься у вівсянці, допомагає знизити кров'яний тиск, тим самим запобігаючи можливому закупорюванню артерій.

Лосось

Фото: Freepik

Лосось багатий жирними кислотами омега-3, особливо EPA (ейкозапентаєновою кислотою) і DHA (докозагексаєновою кислотою). Ці жирні кислоти можуть допомогти зменшити запалення в кровоносних судинах і контролювати згортання крові. Це може знизити кров'яний тиск і ризик серцевих захворювань.

Як розпізнати високий тиск?

Високий кров'яний тиск може проявлятися по-різному. Типовими ознаками можуть бути ранкові головні болі. Також може виникнути запаморочення, задишка або прискорений пульс. Той, хто помічає подібні симптоми, має обов'язково звернутися до лікаря. Високий кров'яний тиск без належного лікування та контролю може призвести до проблем із кровообігом та інших серйозних наслідків для здоров'я.

Нагадаємо, 8 продуктів, які допоможуть контролювати кров'яний тиск.

Раніше Фокус писав про те, які 5 напоїв допоможуть нормалізувати артеріальний тиск.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.