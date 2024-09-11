Давление под контролем: 5 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сердца

Высокое кровяное давление является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но его можно предотвратить с помощью сбалансированного питания и полезных для сердца продуктов.

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Высокое кровяное давление также называемое артериальной гипертензией, является довольно распространенным заболеванием. Это может быть опасно, поскольку увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о разрушительных глобальных последствиях высокого кровяного давления в сентябре 2023 года. Соответственно, каждый третий взрослый страдает повышенным кровяным давлением, а четверо из пяти заболевших не получают надлежащего лечения. Здоровое питание может помочь в борьбе с высоким кровяным давлением, так как некоторые продукты помогают сохранить здоровье сердца. Об этом пишет Bunte.

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Ягоды

Фото: Freepik

Исследование Университета Эдит Коуэн в Австралии показало, что люди, которые едят много продуктов, содержащих флавоноиды, лучше защищены от болезней сердца. Например, такие ягоды как черника, клубника и малина, богаты флавоноидами и антиоксидантами.

Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение кровеносных сосудов. Флавоноиды могут способствовать выработке оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление.

Листовая зелень

Шпинат, капуста и мангольд являются отличными источниками калия. И, следовательно, также полезны для здоровья сердца, так как калий помогает компенсировать негативное влияние натрия на кровяное давление, позволяя организму выводить избыток натрия. Зеленые листовые овощи также содержат нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды и могут снизить кровяное давление

Нежирный йогурт

Фото: Pexels

Нежирный йогурт является хорошим источником кальция и пробиотических бактерий. Кальций обладает способностью влиять на мышечный слой кровеносных сосудов, делая их уже или шире. Это важно для артериального давления, поскольку ширина кровеносных сосудов влияет на то, насколько легко кровь течет по телу. Пробиотики также могут способствовать здоровью кишечника, что, в свою очередь, улучшает усвоение питательных веществ и стабилизировать кровяное давление.

Овсянка

Овсянка содержит растворимую клетчатку, особенно бета-глюканы. Это волокно помогает снизить уровень холестерина — высокий уровень которого связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в овсянке, помогает снизить кровяное давление, тем самым предотвращая возможное закупоривание артерий

Лосось

Фото: Freepik

Лосось богат ирными кислотами омега-3, особенно EPA (эйкозапентаеновой кислотой) и DHA (докозагексаеновой кислотой). Эти жирные кислоты могут помочь уменьшить воспаление в кровеносных сосудах и контролировать свертываемость крови. Это может снизить кровяное давление и риск сердечных заболеваний.

Как распознать высокое давление?

Высокое кровяное давление может проявляться по-разному. Типичными признаками могут быть утренние головные боли. Также может возникнуть головокружение, одышка или учащенный пульс.

Любой, кто замечает подобные симптомы, должен обязательно обратиться к врачу. Высокое кровяное давление без надлежащего лечения и контроля может привести к проблемам с кровообращением и другим серьезным последствиям для здоровья.

Напомним, 8 продуктов, которые помогут контролировать кровяное давление.

Ранее Фокус писал о том, какие 5 напитков помогут нормализовать артериальное давление.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту