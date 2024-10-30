И это не соль. Названа привычка, от которой нужно отказаться, если у вас высокое давление

Гипертоническая болезнь считается одной из "болезней цивилизации", которые появились из-за образа жизни современного человека. Именно поэтому отказ от некоторых привычек может улучшить здоровье и благотворно повлиять на кровяное давление.

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Если первое, о чем вы подумали, это отказ от соли, то вас ждет сюрприз. Конечно, есть много шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить кровяное давление, но есть то, о чем вы даже не подозреваете. О том, что поможет снизить давление, пишет EatingWell.

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Самые вредные продукты для сердца

Фото: Freepik

Всем известно, что привычка № 1, от которой нужно отказаться, если у вас высокое кровяное давление, заключается в том, чтобы избегать продуктов с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров, содержащихся в ультраобработанных продуктах. Ультраобработанные продукты — чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газировка — часто содержат много натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов, которые помогают продлить срок их хранения. "Не всякая обработка плоха", — говорит доктор медицинских наук Дэвид Л. Кац.

"Ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, которые при домашнем приготовлении вы никогда бы не использовали или почти никогда не использовали, включая ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы", — говорит Кац. "Речь идет не о листьях шпината, которые были промыты и упакованы в пакет, или чечевице, которую высушили и упаковывали, или об овсянке, которую прессовали, скручивали и упаковывали".

Фото: Freepik

И дело не в том, что случайные чипсы с солью и уксусом или замороженная пицца — это худшие вещи в мире. Вопрос в том, сколько этих продуктов в вашем рационе. Более 58% от общего количества ежедневных калорий, которые американцы потребляют, поступают из ультраобработанных продуктов. И текущее исследование, хотя и почти полностью наблюдательное, показывает связь между ультраобработанными продуктами и высоким кровяным давлением.

Почему ультраобработанные продукты могут привести к проблемам с кровяным давлением? Во-первых, они, как правило, содержат много добавленного натрия. "Натрий является основным предотвратимым фактором изменения артериального давления", — говорит Кац. В дополнение к натрию, употребление ультраобработанных полуфабрикатов также имеет тенденцию к содержанию большего количества добавленного сахара и насыщенных жиров, которые могут увеличить риск для здоровья сердца и вытеснить цельные продукты из вашего рациона, что может повысить кровяное давление.

Как улучшить показатели давления

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Готовьте дома. Одно исследование показало, что мужчины, которые ели всего один прием пищи в день, приготовленный вне дома, потребляли на 7% больше натрия. Кроме того, приготовление пищи в домашних условиях также помогает вам контролировать другие ингредиенты, которые могут вызвать проблемы со здоровьем сердца, такие как добавленный сахар и насыщенные жиры.

Будьте активны. Питание имеет большое значение, когда речь идет о контроле артериального давления, но регулярная физическая активность также является ключевым фактором. Если вы любите кататься на велосипеде или совершать длительные прогулки с друзьями, отлично. Любой тип движения хорош и может помочь держать кровяное давление под контролем.

Научитесь управлять стрессом. Исследования показали, что люди, которые испытывают хронический стресс, на 61% чаще имеют высокое кровяное давление, чем те, кто сообщает о низком уровне стресса Хорошая новость заключается в том, что поиск способов уменьшить стресс в вашей жизни может помочь снизить ваши показатели давления. Кац предлагает ежедневно заниматься мелочами. Может быть, это пятиминутный уход за кожей или чашка чая, выпитая в тишине, или разговор по душам со своей лучшей подругой. Все эти маленькие моменты могут сложиться в нечто довольно мощное.

Напомним, 5 продуктов, которые помогут сохранить здоровье сердца.

Ранее Фокус писал о том, какие напитки помогут нормализовать артериальное давление.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.