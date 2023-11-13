Темна матерія складається з невидимої періодичної таблиці елементів: нова теорія

Вчені вважають, що невловима темна матерія складається з безлічі важких частинок, за аналогією зі складом звичайної матерії з елементів періодичної таблиці.

Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, запропонували нову теорію щодо складу загадкової темної матерії. Вони вважають, що вона складається з великої кількості різних невідомих поки що частинок, які являють собою невидиму періодичну систему темної матерії. Ця система схожа на звичайну періодичну систему хімічних елементів, з яких складається звичайна матерія, пише Live Science.

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Вчені досі ламають голову над тим, з чого складається невидима безпосередньо темна матерія і що вона собою являє насправді. Існуючі гіпотези говорять про те, що темна матерія складається з невідомих поки що легких частинок, які не вступають у взаємодію з частинками звичайної матерії. Але поки що ці частинки не були виявлені.

Автори нового дослідження припускають, що на самому початку існування Всесвіту незабаром після Великого вибуху з'явилися не легкі, а важкі частинки темної матерії.

У ці перші хвилини життя космосу у Всесвіті відбулися серйозні зміни, коли з однієї фундаментальної сили природи з'явилися відомі нині чотири сили. Але під час кожного відокремлення сили відбувався фазовий перехід з одного стану в інший, і в цьому разі фізика у Всесвіті змінювалася.

Учені вважають, що під час одного з фазових переходів дуже важка темна матерія могла потрапити у своєрідну кишеню. Це призвело до появи бульбашок, коли в одній частині Всесвіту фізика вже змінилася, а в іншій ще ні.

Вчені вважають, що невловима темна матерія складається з безлічі важких частинок, за аналогією зі складом звичайної матерії з елементів періодичної таблиці Фото: Inverse

Коли темна матерія опинилася всередині бульбашок, щільність у них різко зросла, що призвело до швидкого стиснення й утворення чорних дір. Задовго до появи звичайної матерії ці чорні діри випарувалися завдяки випромінюванню Гокінга.

Учені вважають, що в міру випаровування чорні діри викидали все нові й нові частинки темної матерії, поки повністю не зникли. Хоча всі ці частинки мають схожі властивості, вони відрізняються за масою, швидкістю і способами взаємодії зі звичайною матерією.

Тобто темна матерія має свою періодичну таблицю різноманітних елементів, за аналогією зі звичайною матерією, припускає нова теорія.

Автори дослідження кажуть, що цю теорію поки що складно довести, поки не виявили хоча б однієї частинки темної матерії. Водночас учені вважають, що різні частинки темної матерії можуть вступати в невідомі поки що взаємодії між собою, що спричиняє появу фізичних явищ, які невидимо для нас існують у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, Обсерваторія імені Віри Рубін допоможе розкрити секрети темної матерії і темної енергії. Вчені вважають, що, можливо, для опису темної матерії і темної енергії знадобиться нова теорія гравітації.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Евклід, який призначений для вивчення темної матерії, нещодавно надіслав на Землю перші зображення глибокого космосу.

Нагадуємо, що згідно з новим дослідженням, після відомого Великого вибуху, який створив Всесвіт, стався ще один вибух. Вчені вважають, що саме під час цієї події з'явилася темна матерія, як уже писав Фокус.