Навіщо давньогрецькі актори носили маски: знахідка археологів додає інтриги

Давньогрецькі актори під час вистав дуже часто використовували маски: вони не тільки дозволяли одному актору грати кілька ролей, а й допомагали виражати потрібні емоції. Нещодавно у Даскілеоні знайшли один такий артефакт.

Театр у Стародавній Греції вважався не просто розвагою, він був культурним орієнтиром. Грецькі трагедії та комедії, як і п'єси відомих драматургів Еврипіда та Софокла, продовжують формувати наше уявлення про Стародавню Грецію. Важливим аспектом цих вистав було використання масок — інструменту, який виходив за межі простого маскування, пише GreekReporter.

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Ці маски не приховували емоції, а навпаки, проєктували їх. Вони допомагали акторам охопити своєю експресією всю аудиторію, створюючи театральне видовище. Маски також дозволяли акторам виконувати кілька ролей в одній п'єсі, що було дуже важливо в часи, коли всі ролі виконували чоловіки, зокрема й протилежної статі.

Ця трансформаційна здатність масок дозволяла акторам втілювати богів і міфологічних персонажів, що займають центральне місце в давньогрецьких історіях. Зв'язок між масками та втіленням був особливо сильним у випадку з Діонісом, богом вина. Греки бачили паралель між трансформаційною силою маски та впливом вина на поведінку і розсудливість.

Діоніс відіграв життєво важливу роль у розвитку давньогрецького театру, тісно пов'язаного з веселощами та ритуальним божевіллям. Сам термін "вакханалія" походить від його латинського імені "Вакх". У міфах Діоніс звільняє своїх послідовників від суспільних обмежень за допомогою вина та ритуалу, як це зображено у п'єсі Евріпіда "Вакханки".

Під час фестивалів на честь Діоніса, таких як щорічні Діонісії в Афінах, великі натовпи збиралися з усієї Греції, щоб подивитися ці вистави. Театр став основною частиною ідентичності міста, отримуючи підтримку як від держави, так і від впливових меценатів. Маски, що відігравали важливу роль у цих виставах, виготовляли переважно з фарбованого льону, хоча оригінальні екземпляри до наших часів не збереглися.

Нещодавно в давньогрецькому місті Даскілеон на заході Туреччини знайшли чудову теракотову маску, яка, як вважають, зображає Діоніса. Цю виразну маску, що, можливо, зображає злегка сп'янілого бога, виявили в міському акрополі. Археологи припускають, що вона могла слугувати жертвоприношенням Діонісу, демонструючи стійкий зв'язок між богом, масками та багатим культурним полотном давньогрецького театру.

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