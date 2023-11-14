Земля розверзлася і зловісно димить: величезна тріщина розриває місто в Ісландії на частини (відео)

Дослідники очікують, що виверження станеться з дня на день — оголошено надзвичайний стан, населення в зоні ризику евакуйовано.

З кінця жовтня на південному заході Ісландії, недалеко від столиці Рейк'явіка, сталося понад 24 000 землетрусів. Згодом їхня кількість наростала, поки сейсмічний рій не сягнув кількох тисяч підземних поштовхів, що сталися за одну ніч, пише Futurism.

На вихідних Ісландське метеорологічне управління оголосило, що існує "значна ймовірність" виверження вулкана, унаслідок чого 4000 жителів прилеглого містечка Гріндавік евакуювали, адже їхній населений пункт буквально розташований над резервуаром із магмою. Дослідники побоюються, що розплавлена порода може піднятися на поверхню, внаслідок чого, як побоюються місцеві чиновники, також може постраждати прилегла геотермальна електростанція.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер у соціальних мережах з'явилися кадри, що показують, як величезна тріщина розколює на частини містечко Гріндавік: земля буквально розверзається, а з неї виходить зловісна пара. За словами місцевої влади, поява тріщин уже призвела до деякого зміщення будівель і доріг.

Наразі ситуація неймовірно небезпечна і мало хто з учених може з упевненістю сказати, що станеться далі. Наприклад, за словами директора відділу обслуговування і досліджень метеорологічного управління Метью Робертса, вони з колегами вважають, що виверження вже "буквально ширяє в повітрі".

Водночас Робертс із колегами зазначають, що існує велика частка невизначеності: досі невідомо, чи відбудеться виверження, і якщо так, то якої шкоди воно завдасть. Раніше вчені вважали, що через підйом 15-кілометрової річки розплавленої магми на висоту всього близько 800 метрів нижче поверхні рахунок буквально йде на години. Пізніше вчені додали, що виверження, ймовірно, відбудеться, з дня на день.

Зазначимо, що цей район розташований між Євразійською та Північноатлантичною тектонічними плитами, що робить Ісландію неймовірно сейсмічно активним місцем. Місцеве населення вже звикло до подібної активності та навіть успішно будує на цьому туристичний бізнес.

Однак учені вважають, що потужне виверження вулкана може занурити країну в хаос, як це було 2010 року, коли виверження вулкана Ейяфьятлайокудль призвело до перебоїв в авіаперевезеннях по всій Європі — загалом скасували понад 100 000 рейсів.

Раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана в Ісландії ось-ось станеться: винуватицею називають річку магми завдовжки 15 км.