Виверження вулкана в Ісландії ось-ось станеться: винуватицею називають річку магми завдовжки 15 км

Зростання сейсмічної активності в регіоні спостерігається з кінця жовтня і тепер учені прогнозують, що виверження відбудеться з дня на день.

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Кінець жовтня 2023 року ознаменувався в Ісландії неймовірним зростанням сейсмічної активності — особливо підземні поштовхи торкнулися регіону, що оточує столицю Рейкавік на південному заході. Загалом тут зафіксували понад 24 000 землетрусів, які стали провісниками катастрофи — вчені впевнені, що місцевий вулкан ось-ось вивергнеться, пише BBC.

За словами почесного професора кафедри геофізичних і кліматичних небезпек UCL, доктора Білла Макгуайра, основною причиною того, що незабаром станеться, є підземна річка магми — цей струмок гарячої рідкої або напіврідкої породи простягається на близько 15 кілометрів і рухається вгору під земною поверхнею.

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Зазначимо, що наразі вчені спостерігають скупчення магми на глибині близько 800 метрів, а тому вважають, що виверження вулкана в Ісландії станеться найближчими днями. Через ризик появи "вогняних фонтанів" і отруйних газів місцева влада вже ухвалила рішення про евакуацію містечка Гріндавік із населенням приблизно 4000 осіб, оскільки воно буквально розташовується прямо над магмою.

За словами Макгуайра, проблема полягає в тому, що Гріндавік розташований надзвичайно близько до положення нового розлому, а тому ніхто не може гарантувати його виживання. Фактично все залежить від того, де в кінцевому підсумку магма досягне поверхні. Однак для мешканців міста, на думку вчених, ситуація виглядає "не надто добре".

За словами вчених, якщо вулкан вивергається в морі або на суші, але потім тече в море, існує ризик утворення вибухової хмари — оскільки порода вступить у контакт із водою. Наприклад, виверження вулкана Ейяфьятлайокудль у квітні 2010 року призвело до найбільшого закриття європейського повітряного простору з часів Другої світової війни. Причиною закриття повітряного простору стала велика хмара попелу, а збитки, завдані нею, оцінюються в 1,5-2,5 мільярда євро.

Утім, учені зазначають, що обставини цих двох подій істотно відрізняються, а тому вчені не прогнозують такого великого впливу. За словами вулканолога з Імперського коледжу Лондона, доктора Мішель Пуулатто, виверження 2010 року було зовсім іншим, оскільки було пов'язане зі щитовим вулканом, увінчаним льодовиком. Фактично саме взаємодія магми з льодом і талою водою зробила виверження настільки вибуховим і небезпечним для авіації.

Зазначимо, що в ніч суботи кількість землетрусів у регіоні сягнула тисячі, проте минулої ночі вони стали слабшими. Та все ж науковці помітили, що деформація ґрунту продовжилася: розломи та тріщини глибиною в 1 метр з'явилися на дорогах. У результаті вчені припускають, що магма може бути ще ближче до поверхні, а отже, ситуація досягне апогею.

Минулої ночі землетруси були слабшими, але деформація ґрунту тривала: на дорогах з'явилися розломи й тріщини завглибшки до метра, що дає підстави припустити, що магма могла бути ще ближче до поверхні — ознака того, що ситуація може досягти апогею.

Зазначимо, що на території Ісландії розташовано 33 активні вулкани. І все ж країна вже звикла до вулканічної активності та навіть успішно будує на ній туристичну індустрію. Зазначимо, що характер вивержень у цьому регіоні варіюється залежно від типу породи й способу руху плит.

Наприклад, одне з наймасштабніших вивержень в Ісландії сталося 1783 року, коли потік лави не припинявся 8 місяців, унаслідок чого утворилися великі сірчані хмари. Ще в п'ятницю і суботу вчені припускали, що нинішнє виверження вулкана може мати такі ж масштаби. Але тепер учені вважають, що "це не та ситуація, яка вірогідна на цей момент". Останні дані дають змогу дослідникам припустити, що виверження буде меншим, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що Ісландію вразив "сейсмічний рій" з 5500 землетрусів.