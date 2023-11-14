В іранському музеї древній артефакт використовували як смітник: музей у центрі скандалу (фото)

В Ірані тисячолітні артефакти перебувають під загрозою, оскільки після Ісламської революції доісламські реліквії часто занедбані. Це доводить недавній випадок, коли в іранському музеї використовували горщик віком 2600 років замість сміттєвої урни.

У місті Рашт на півночі Ірану, древній глиняний горщик став центром уваги, але не через своє давнє походження, а через несподівану роль смітника в Археологічному музеї Рашта. Ця стародавня посудина походить з Мідії, її вік сягає дивовижних 2600 років, пише Arkeonews.

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Мідійці, давній іранський народ, залишили після себе сліди своєї цивілізації, які зачаровують істориків та археологів. Цей глиняний горщик, однак, знайшов своє перепрофілювання у зневажливий спосіб, слугуючи сміттєвою урною.

Таке використання історичного артефакту викликало критику на адресу музею. Газета Etemad висвітлила це питання, запитуючи, чому такий важливий фрагмент історії використовують у такий спосіб. У відповідь куратор спробував виправдати це недбале рішення, припустивши, що пластикові або дерев'яні сміттєві баки легко б викрали з території музею.

Музей Рашта, заснований у 1971 році, зберігає багату колекцію доісламських археологічних знахідок з Гілану та різних регіонів Ірану. В археологічному відділі музею, розташованому в підвальному приміщенні, представлено 40 експозицій, що демонструють артефакти періоду мідійців і пізніших часів.

У місті Рашт на півночі Ірану, древній глиняний горщик став центром уваги, але не через своє давнє походження, а через несподівану роль смітника в Археологічному музеї Рашта Фото: Etemad Newspaper

Історично мідійці були стародавнім народом, який мешкав у регіоні між західним і північним Іраном з 678 р. до н. е. до близько 549 р. до н. е. Попри те, що вони згадуються в ассирійських джерелах з кінця IX століття до н. е., докази існування єдиної мідійської держави у VIII-VII століттях до н. е. були невловимими до недавніх відкриттів.

Також про історію мідійців згадував Геродот у своїй Mêdikos Logos. Він розповідає про Дейокса, чоловіка що об’єднав мідійські племена і заснував імперію зі столицею у Екбатані. Згідно з Геродотом, ця держава сягала до річки Галіс у центральній Анатолії.

Цікаво, що нова інформація про мідійців з'явилася завдяки розкопкам в Центральній Анатолії, Туреччина. Ці знахідки сприяють нашому зростаючому розумінню цієї стародавньої цивілізації.

Цей випадок з глиняним горщиком відображає ширші виклики, з якими стикається культурна спадщина у Ірані. Тисячолітні артефакти перебувають під загрозою через недбалість, недостатній догляд та вплив навколишнього середовища на історичні місця. Ситуація ускладнюється зміщенням акцентів у бік ісламської культури після Ісламської революції 1979 року, що призвело до більш консервативного підходу до доісламських реліквій.

Небажання повністю прийняти глибоку історичну спадщину Ірану, попри головування в одній з найбільших світових імперій, очевидне у ставленні до культурних артефактів.

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