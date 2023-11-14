Із центру Чумацького Шляху надходять загадкові сигнали: що тут відбувається (фото)

Астрофізики зафіксували наявність незвичайних пульсуючих сигналів, що виходять від чорної діри в центрі нашої галактики.

Надмасивна чорна діра, яка розташована в центрі Чумацького Шляху, являє собою не такий активний об'єкт, як у деяких інших галактиках. Тобто чорна діра не поглинає дуже багато матерії і не відправляє в космос величезні струмені плазми. Але автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, виявили щось дивне в поведінці чорної діри під назвою Стрілець А*. Вони зафіксували свого роду пульсацію цього об'єкта, пише ScienceAlert.

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Чорні діри не випромінюють жодного світла, але простір, який їх оточує, робить це. З аккреційного диска чорної діри, що складається з матерії, яка буде поглинена космічним монстром, виходять потоки випромінювання. За словами вчених, з цього регіону, що оточує Стрілець А*, виходить світло різних довжин хвиль, і сила випромінювання змінюється з часом. У деяких із цих довжин хвиль світла астрофізики виявили закономірність.

Минулого року вчені помітили, що радіохвилі, які виходять від чорної діри в центрі Чумацького Шляху, коливаються з періодичністю в 70 хвилин. Також було визначено, що періодичність коливань рентгенівського випромінювання становить 149 хвилин.

Центр Чумацького Шляху Фото: NASA

Вчені використовували дані космічного телескопа Фермі і виявили закономірності в коливаннях гамма-випромінювання, що виходить від чорної діри. Гамма-випромінювання являє собою найенергійніші довжини хвиль світла у Всесвіті. Як показало дослідження, кожні 76 хвилин відбувається спалах гамма-випромінювання в околицях чорної діри.

Виходить, що радіохвилі і гамма-промені випускаються приблизно з тією самою періодичністю, яка в 2 рази менша, ніж періодичність коливань рентгенівських променів. Вчені вважають, що це не збіг, і найімовірніше ці коливання пов'язані з одним джерелом.

Постійна періодичність у появі сигналів у різних довжинах хвиль світла передбачає наявність орбітального руху навколо чорної діри якогось об'єкта, припустили вчені. Автори дослідження вважають, що цим об'єктом є згусток гарячого газу, який утримує від розпаду потужне магнітне поле чорної діри. Завдяки впливу магнітного поля частинки в цьому згустку розганяються до величезних швидкостей і випускають випромінювання.

Чорна діра Стрілець А* Фото: черная дыра

Астрофізики вважають, що згусток гарячого газу робить повний оберт навколо чорної діри за 70-80 хвилин зі швидкістю в 30% від швидкості світла. При цьому цей об'єкт обертається на відстані від чорної діри в центрі Чумацького Шляху еквівалентній відстані від Сонця до Меркурія.

Учені припускають, що зі згустку гарячого газу виходить світло з різними довжинами хвиль. Це відбувається у вигляді потужних спалахів світла. Але, коли газ остигає, то він випускає більше радіохвиль, ніж рентгенівського і гамма-випромінювання.

Але в отриманих даних є ще кілька невідомих деталей, які потрібно уточнити, що дасть можливість отримати ще більше інформації про чорну діру Стрілець А*, кажуть науковці.

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