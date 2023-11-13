На зближення із Землею йдуть 5 небезпечних астероїдів і зелена комета: коли чекати зустрічі (фото)

Наразі вчені вже зареєстрували понад 30 тисяч потенційно небезпечних астероїдів і деякі з них летять до нас. Ще наприкінці року очікується наближення комети.

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Хоча зараз у багатьох на слуху величезна комета 12P/Понса-Брукса, яка летить до Землі і постійно вибухає, як вулкан, вона наблизиться до нашої планети тільки наступного року. Але вже в грудні цього року на максимально близько до Землі підлетить комета 144P/Кусіди. Але не тільки цієї зустрічі з астрономічними об'єктами варто очікувати в найближчому майбутньому. Також до Землі прямують із величезною швидкістю 5 потенційно небезпечних астероїдів, пише Daily Mail.

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На сьогодні вчені виявили вже понад 1 млн астероїдів, з яких понад 30 тисяч вважаються потенційно небезпечними для Землі. Це означає, що під час свого руху вони дуже близько, за космічними мірками, підлітають до нашої планети. Хоча траєкторія їхнього польоту навколо Сонця і відома вченим, деякі непередбачувані події в космосі можуть призвести до її зміни. Тому не варто відкидати ймовірність того, що якийсь астероїд може потенційно врізатися в нашу планету.

Якщо розмір астероїда більший за 140 метрів, і він може підлетіти до Землі ближче ніж на 7 млн км, то такий камінь автоматично потрапляє в категорію потенційно небезпечних. Два космічні камені зі списку є такими. Ось 5 астероїдів, які летять до Землі у 2023 році.

2001 QQ142

Цей астероїд належить до класу Аполлони, тобто є навколоземним астероїдом. Камені цього класу найчастіше є джерелами метеоритів, що падають на Землю. Учені оцінюють ширину астероїда 2001 QQ142 у діапазоні від 347 м до 1,5 км, що робить його потенційно небезпечним. Він летить зі швидкістю 23 900 км/год і 6 грудня наблизиться до Землі на відстань 5,5 млн км.

Астероїд 2008 EV5

Цей астероїд належить до класу Атони. У цих навколоземних каменів орбітальний період обертання навколо Сонця становить менше року. Ширина астероїда 2008 EV5 становить приблизно 400 метрів. Він летить зі швидкістю 19 200 км/год і 20 грудня наблизиться до Землі на відстань 6,3 млн км. Тобто це також потенційно небезпечний астероїд.

На сьогодні вчені виявили вже понад 1 млн астероїдів, з яких понад 30 тисяч вважаються потенційно небезпечними для Землі Фото: wikipedia

Астероїд 2019 CZ2

Цей космічний камінь належить до класу Аполлони і порівняно з вищевказаними каменями дуже маленький. Вважається, що розмір астероїда 2019 CZ2 становить від 21 до 94 метрів. Камінь летить зі швидкістю 20 900 км/год і 25 листопада перебуватиме на відстані 1,1 млн км від Землі.

Астероїд 2020 YO3

Цей астероїд є невеликим представником Аполлонів. Його ширина оцінюється в діапазоні від 31 до 71 метра. Астероїд 2020 YO3 летить зі швидкістю 59 800 км/год. 23 грудня Землю і космічний камінь розділятимуть 1,3 млн км.

Астероїд 2013 VX4

Цей астероїд також є Аполлоном із розміром від 44 до 99 метрів. Швидкість його польоту становить 23 600 км/год і 4 грудня він наблизиться до Землі на відстань 1,9 млн км. За словами вчених, немає жодних передумов до того, щоб хоча б один астероїд із цього списку впав на Землю.

Комета 144P/Кусіди

Комета 144P/Кусіди Фото: Wikipedia

Крім астероїдів до кінця року на зближення із Землею йде і комета під назвою 144P/Кусіди. Це короткоперіодична комета, виявлена 1994 року, яка робить повний оберт навколо Сонця за 7,6 року. Ця комета наблизиться до нашої планети 12 грудня, а 25 січня наступного року перебуватиме в найближчій точці до Сонця. У грудні за кометою вже можна буде спостерігати за допомогою бінокля або телескопа. Але комету, що летить зі швидкістю 105 000 км/год, найкраще буде видно саме в січні, коли її яскравість збільшиться.

Як уже писав Фокус, нещодавно до Землі наближалася довгоперіодична комета, яку відкрили тільки 2023 року.