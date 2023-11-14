Корисна палітра природи: вчені описали переваги натуральних харчових барвників

Новий огляд дослідників наголосив на користі натуральних барвників порівняно з синтетичними, а так само перерахував уже схвалені їхні види.

У недавньому великому огляді іспанських і португальських дослідників було дано оцінку використання натуральних продуктів як альтернативи синтетичним барвникам у харчових продуктах. Цей огляд має велике значення у зв'язку з триваючими дискусіями про вплив синтетичних барвників, зокрема, на здоров'я дітей, зокрема на поведінку, пов'язану зі СДУГ, пише Medical News.

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Під час дослідження було проведено великий пошук за науковими базами даних, включно з Web of Science, Scopus, ScienceDirect і PubMed, що охоплює публікації з 2008 по 2023 рік. Основна увага була приділена природним замінникам штучних харчових барвників, вивчали низку сполук рослинного походження, відомих своїми фарбувальними властивостями.

Під час дослідження було виділено кілька хімічних речовин рослинного походження, таких як антоціани, беталаїни, каротиноїди і хлорофіли, кожна з яких має яскраво виражені фарбувальні властивості. Ці сполуки містяться в різних фруктах, овочах і квітах і володіють широким спектром кольорів — від зеленого до червоного і синього.

В огляді також розглянуто проблеми стабільності цих природних барвників під впливом таких чинників навколишнього середовища, як температура і рівень pH. Було названо поширені джерела цих пігментів: ягідні плоди, червоний батат, фіолетова кукурудза, червоний буряк, а також різноманітні фрукти й овочі.

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) і Європейське управління з безпеки харчових продуктів (EFSA) схвалили використання деяких рослинних екстрактів, таких як антоціани, каротиноїди і хлорофіли, як барвників. Однак залежно від типу харчового продукту діють обмеження.

Були також вивчені інноваційні методи підвищення стабільності та ефективності екстракції цих природних барвників. До них належать використання інкапсулюючих агентів і технології екстракції надкритичним діоксидом вуглецю.

В огляді наводиться порівняння натуральних барвників із широко використовуваними синтетичними варіантами, зазначаються переваги для здоров'я і проблеми, пов'язані з використанням природних джерел через їхню мінливість і чутливість до чинників довкілля.

Це дослідження підкреслює потенціал натуральних харчових барвників, одержуваних із рослин, фруктів, квітів і зернових, але також вказує на труднощі стандартизації та стабілізації цих барвників для широкого використання. Автори вважають, що необхідні подальші дослідження для підвищення життєздатності натуральних харчових барвників.

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