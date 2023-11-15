Небезпечна трясовина. Чи такі смертоносні хиткі піски, як нас переконують у фільмах (відео)

Дослідники розповіли, що фільми 80-х і 90-х вельми прикрасили небезпеку пісків, схожих на рідину.

Якщо ви виросли в 1980-х і 90-х роках, ви, ймовірно, бачили безліч сцен про небезпеку хитких пісків. Однак учені вважають, насправді вони не такі страшні, як нас переконували весь цей час, пише IFLScience.

Як з'ясувалося, всі ті шоу, які ми дивилися в дитинстві й сцени з фільмів, були глибоким обманом. Вчені запевняють, що хиткі піски являють собою порівняно незначну загрозу нашому добробуту, а шанси зустріти їх надзвичайно малі. І все ж, пісок, схожий на рідину — цілком реальний і, безумовно, до нього слід ставитися з обережністю.

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Зазначимо, що хиткі піски стали звичайним явищем для голлівудських фільмів під час післявоєнного буму гостросюжетних фільмів категорії В. Вони надавали чудову можливість для драматичної смерті та екзотичного сюжету. Статистика свідчить, що в 1960-х роках у близько 3% персонажів тонули в хитких пісках, бруді або глині, що сочиться. У 1980-х роках приблизно в 1 із 75 нових фільмів були використані піски. Але останнім часом інтерес до хитких пісків у кінематографі значно знизився.

Хиткі піски являють собою каламутний розчин піску, який змішується з певною кількістю води, утворюючи поверхню, що нагадує тверде тіло, але поводиться, як надтонка рідина. Найчастіше хиткі піски можна зустріти біля водойм, наприклад, на берегах річок або пляжах.

Дослідники зазначають, що хиткі піски можуть діяти як неньютонівська рідина: будь-яка прикладена напруга призведе до зменшення її удаваної в'язкості та ефективного перетворення її на твердий стан. Теоретично, ви зможете пробігти цією рідиною і не потонути. З іншого боку, будь-яка спроба висмикнути кінцівку з хиткого піску призведе до її схоплювання і надання їй властивостей твердого тіла. Саме звідси з'явилася мантра, яку використовують у всіх фільмах: що більше ти пручаєшся, то більше ти тонеш.

Чи може людина потонути в хитких пісках?

Ще 2005 року вчені провели експеримент, який показав, що щільність людей становить приблизно половину хиткого піску — тобто технічно люди мають плавати на хитких пісках за умови, що вони не чинять опір і не закопуються. Дослідники також виявили, що якщо людині все ж таки не пощастило опинитися в хитких пісках, їй слід якнайшвидше скинути всі свої речі — наприклад, рюкзак та інше.

Під час експерименту вчені виявили, що людині просто не вдасться потонути в сипучих пісках — вона не зможе зануритися в нього повністю. Команда зазначає, що будь-яка жертва опиниться на половину в сипучих пісках, але "ризику бути затягнутим під поверхню не буде".

Чи небезпечний хиткий пісок?

На жаль, жодні офіційні органи не збирають статистику про кількість смертей від сипучих пісків — це тому, що такі випадки надзвичайно рідкісні.

І все ж, часом люди помирають у хитких пісках, проте в більшості випадків це пов'язано з тим, що вони не можуть з них вибратися і помирають від інших чинників, наприклад:

зневоднення;

переохолодження;

утоплення через припливи.

Як врятуватися із хитких пісків

Якщо вам не пощастило потрапити в хиткі піски, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб полегшити ситуацію, а саме:

не панікуйте;

не ворушіться;

відкиньтеся назад і спробуйте зайняти якомога більше площі.

Теоретично все це допоможе вам триматися на поверхні, а не тонути. Крім того, можна спробувати обережно погойдувати ногами, що може призвести до потрапляння великої кількості води в пісок і його розрідження. Проте найкращою стратегією буде пошук зовнішньої допомоги: час тут відіграє важливу роль, а тому дійте швидко та спокійно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили пісок, який сиплеться вгору, а не вниз.