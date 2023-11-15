Чудес не буває. Людиноподібні мавпи Homo naledi не копали могил і не малювали на каменях

Учені спростували "сенсаційне" відкриття, яке було зроблено в одній із печер у Південній Африці.

Нещодавно група дослідників зробила сенсаційну заяву про те, що представники стародавнього гомініда, відомого як Homo naledi, ховали своїх покійних і створювали наскельні малюнки, пише IFLSciecne.

Учені стверджували, що попри маленький мозок, який не був більшим, ніж у шимпанзе, далекі родичі людини демонстрували складну поведінку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але наукова спільнота поставилася дуже обережно до таких гучних заяв з огляду на те, що команда, яка стоїть за "сенсацією", випустила документальний фільм на Netflix, щоб розкрутити свої дослідження.

Частково розбіжності виникли через те, що докази "неймовірного відкриття" заховані в малодоступній печері "Висхідної зірки" в Південній Африці. Для того, щоб потрапити в цю печеру і похоронну камеру, професору Лі Бергеру з Університету Вітватерсранда довелося сильно схуднути, і він все ж таки отримав травму під час свого дослідження.

Недоступність кісток Homo naledi завадила іншим дослідникам перевірити висновки Бергера, а його команда не потрудилася запросити незалежних експертів для аналізу своїх доказів. Що ще гірше, результати дослідження були широко висвітлені ще до того, як були рецензовані.

"Експерти були одностайні в тому, що зібраних доказів (поховання і наскельні малюнки Homo naledi) недостатньо. При навмисному похованні останки, як правило, зчленовані, але зі знімків у печері "Висхідної зірки" ми робимо висновок, що кістки розкидані. Це означає, що кістки потрапили в печеру в інший спосіб", — йдеться в рецензії на "сенсаційне" дослідження.

Homo naledi Фото: Homo naledi

Автори рецензії підтверджують, що в печері справді знаходяться рештки щонайменше 15 особин Homo naledi. Але дослідники кажуть, що кістки туди могли потрапити природним шляхом, наприклад, за допомогою потоку води або діяльності хижаків.

Розташування кісток вказує саме на природний рух, але Бергер і його команда стверджують, що знайшли місце навмисного поховання.

Переходячи до ймовірних гравюр Homo naledi, автори кажуть, що Бергер і його колеги не використовували жодних методів для датування цих написів. Попри це, у заголовку своєї статті вони стверджують, що гравюри були зроблені між 335 000 і 241 000 років тому Homo naledi.

Такі твердження не підтверджені жодними науковими доказами та повністю не беруть до уваги інше пояснення: вони могли бути зроблені пізнішими представниками нашого роду.

"На підставі представленої на даний момент інформації ми не бачимо переконливих наукових доказів того, що H. naledi ховав своїх мерців і створював наскельні малюнки в системі печери "Висхідна зірка", — підсумували автори рецензії.

Нагадаємо, також під час лекції в Інституті науки Карнегі (США) 1 грудня Бергер розповів про докази використання вогню Homo naledi, які вони знайшли з командою.