3 популярні міфи про гладіаторів: чому голлівудські фільми створили не зовсім правильний образ

Одна з проблем полягає в тому, що ми багато чого розуміємо неправильно. Історія, яку ми бачимо на екранах, часто відрізняється від історії, якою вона була насправді.

Привабливість стародавніх гладіаторських боїв, яскраво показаних у фільмах і телевізійних шоу, зачаровує глядачів кривавим драматизмом і високими ставками. Однак реальність, що стоїть за цими історичними видовищами, часто неправильно розуміють, пише Big Think.

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Міф №1: Бої на смерть

Всупереч тому, що показують у фільмах, бої гладіаторів рідко закінчувалися смертю: двоє виходили на ринг, а виходив лише один. Вони були радше демонстрацією того, що римляни називали virtus, тобто фізичної та психічної витривалості, а також військової майстерності. Вони лише зрідка, або випадково, закінчувалися смертю.

По-друге, гладіатори коштували дорого. Кожен гладіатор проходив кількамісячну підготовку у лікарів. Вони отримували найкращу медичну допомогу від найкращих лікарів того часу.

На диво, глядачі жадали демонстрації таланту і витривалості, віддаючи перевагу майстерному бою, а не швидкій смерті. Гладіатори були високотренованими людьми, а не одноразовими жертвами.

Цікаво, що бокс, який передбачає бої до втрати свідомості, і боротьба, з її задушливими прийомами, вбили б набагато більше людей, ніж бої зі зброєю.

Міф №2: Бої були одноманітними

Гладіаторські бої не були монотонною справою. Подібно до сучасних змішаних бойових мистецтв, існував різноманітний спектр бойових стилів — приблизно від 20 до 30. Гладіатори обирали свій стиль бою на основі своєї статури, атлетизму та рекомендацій тренерів.

Наприклад, легкоозброєний ретіарій покладався на швидкість, тоді як важкоозброєний мурмілон використовував тактичні та методичні підходи. На відміну від сучасних вагових категорій у спорті, римляни прагнули визначити, який стиль бою переважає, незалежно від розміру тіла.

Міф №3: Бої без правил

Колізей дійсно більше нагадував ринг для боксу, ніж поле бою. Як і майже всі види спорту в історії, гладіаторські бої також мали свої правила.

Ці бої відбувалися по раундах через фізичні обмеження. Якщо ви подивитеся на сучасний спорт, то не існує жодного виду фізичних єдиноборств, де б не було раундів. І проста відповідь полягає в тому, що фізично ми не здатні підтримувати анаеробний рівень інтенсивності більше, ніж пару хвилин.

Крім того, на кожному поєдинку було два судді, які стежили за ходом бою, виносили попередження та контролювали чесну гру. Ці правила мали на меті гарантувати певний рівень безпеки та справедливості в і без того напруженому видовищі.

Кров, пісок і людська природа

Захоплення гладіаторськими боями непідвладне часу; це внутрішнє бажання людини бачити майстерність, хоробрість і фізичну доблесть. Всупереч переконанню, що стародавні римляни були лише кровожерливими, ці видовища більше нагадували спортивні змагання, ніж сцени нещадного насильства.

Усвідомлення цього допомагає подолати розрив між давніми цивілізаціями та сучасними інтересами. По суті, привабливість гладіаторських боїв відлунює в сучасному суспільстві, що відображається у популярності різних видів спорту.

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