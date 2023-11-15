Масова загибель китів. "Демонічні" сигнали змушують гігантів думати, що їх переслідують хижаки

Дослідники знайшли ймовірну причину загибелі десятків китів і дельфінів минулого року — тварини буквально божеволіють, рятуючись від переслідувачів, яких не існує.

За останні роки на узбережжі Нью-Джерсі було виявлено десятки китів і дельфінів, викинутих на берег, деякі тварини також були знайдені на мілині. Тривалий час учені не розуміли, що може стояти за такою масовою загибеллю гігантів океану, але, схоже, тепер причину знайдено, і вона вельми гнітюча, пише Daily Mail.

У грудні 2022 року на узбережжі Нью-Джерсі було знайдено тіла близько 16 мертвих китів, 72 морських гігантів було викинуто на мілину, а разом із ними на мілині також опинилися 53 дельфіни. За словами активістки руху "Врятуйте наших китів", біологині-екологині Тріші ДеВо, лише за 10-річний період, із 2013 до 2022 року, середня кількість горбатих китів, які щорічно викидаються на мілину в Нью-Джерсі, становила 2,6. Однак із грудня 2022 року дотепер на мілину було викинуто вже 11 горбатих китів, що більш ніж у 4 рази перевищує середній показник за останні 10 років.

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Люди століттями переслідували китів, що поставило їх під загрозу зникнення. Дослідження показали, що через китобійний промисел сьогодні на Землі мешкають лише від 25 до 33% від історичної чисельності цих ссавців до появи китобійної промисловості. Однак сьогодні над гігантами океану, мабуть, нависла нова загроза.

Річ у тім, що мальовничий океан поблизу узбережжя Нью-Джерсі є привабливим для встановлення турбін, які забезпечать мільйони людей "чистою енергією". Але вони, як показують дослідження, можуть також виявитися смертельними для морського життя. У результаті місцеві жителі, законодавці та активісти виступають проти будівництва подібних проєктів, стверджуючи, що компанії, які вивчають морське дно за допомогою гідролокаторів, буквально зводять китів з розуму.

Сонар використовують для картографування морського дна в пошуках слушних місць для встановлення вітряків, проте багато хто вважає, що його гучні сигнали порушують рухи тварин, змушуючи їх сідати на мілину або викидатися на берег.

Річ у тім, що кити та інші ссавці фактично використовують "сонар" для спілкування один з одним, а тому додаткові його звуки просто паралізують їхні рухи. Військове дослідження США 2013 року вже показало, що звуки, які видають сейсмічні вибухи, є одними з найгучніших і можуть поширюватися по воді на відстань до 4 000 кілометрів.

Кити масово вмирають біля берегів Нью-Джерсі Фото: Jim Breuer

Результати також показали, що ці звуки здатні викликати в китів і дельфінів реакцію виживання, нібито їх переслідують хижаки. У такий спосіб морські тварини дезорієнтовані та рухаються в хаотичному напрямку, що часто змушує їх викидатися на мілину або стикатися з кораблями.

Ба більше, деякі дослідники вважають "демонічними" самі вітряні електростанції, оскільки вони кожні 10 секунд посилають в океан надгучні пориви вітру, які змушують ссавців думати, що їх переслідують хижаки, яких насправді просто немає.

У результаті ДеВо з колегами закликають енергетичні компанії зупинити будівництво, принаймні до того моменту, поки вчені не зрозуміють точно, що саме масово губить морське життя.

Водночас дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) свідчать про те, що з 2016 року в Нью-Джерсі загинули щонайменше 29 китів, водночас за цей самий період часу на узбережжі Флориди загалом було знайдено тіла 209 мертвих китів. Водночас дослідники NOAA зазначають, що наразі немає жодних наукових доказів того, що шум, який виникає внаслідок вітряних електростанцій, потенційно може призводити до загибелі китів.

У результаті активісти та дослідники виступають з ініціативою припинення будівництва вітряних електростанцій на узбережжі Нью-Джерсі, доки не буде проведено відповідні дослідження, які б доводили або спростовували те, що саме вітрові турбіни є причиною масової загибелі китів в океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували причину масового вимирання сірих китів.