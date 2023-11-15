З марсоходами та літальним апаратом NASA на Марсі зник зв'язок: що сталося

Наразі марсоходи Perseverance і Curiosity, а також гелікоптер Ingenuity не можуть отримувати команди із Землі і надсилати дані вченим із Марса.

Згідно із заявою NASA, з роботизованими апаратами, які зараз досліджують Марс, зник зв'язок. Вони не можуть ані отримати команди із Землі, ані відправити інформацію з Червоної планети. Але вчені кажуть, що насправді все не так страшно, як це може прозвучати, пише Space.

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У NASA заявили, що настав період тимчасової втрати зв'язку з марсоходами Perseverance і Curiosity, а також гелікоптером Ingenuity, які зараз перебувають на Марсі та проводять наукові дослідження.

Річ у тім, що до 25 листопада триватиме таке явище, як з'єднання Марса і Сонця. Це означає, що в цей час Земля і Червона планета будуть розташовані на протилежних сторонах від Сонця. Така подія відбувається приблизно кожні 2 роки і в цей час вчені переривають "спілкування" з роботизованим апаратами на Марсі.

Річ у тім, що викинутий з корони Сонця (зовнішня і дуже гаряча частина атмосфери нашої зірки, температура якої набагато вища, ніж на поверхні Сонця) іонізований дуже гарячий газ призводить до спотворення радіосигналів, якими обмінюються вчені та апарати на Марсі. Тому точно спрогнозувати, чи отримають марсоходи правильні команди із Землі або, що вони відправлять правильні дані вченим, не можна. Переривання зв'язку є своєрідною перестраховкою для вчених від втрати важливої інформації.

У NASA заявили, що настав період тимчасової втрати зв'язку з марсоходами Perseverance і Curiosity, а також гелікоптером Ingenuity, які зараз перебувають на Марсі та проводять наукові дослідження Фото: NASA

Водночас, у NASA повідомили, що обидва марсоходи та літальний апарат не припинять своїх досліджень Марса. Поки марсоходи залишатимуться нерухомими на Червоній планеті, вони за допомогою своїх приладів слідкуватимуть за змінами на поверхні Марса, станом погоди, а також рівнем випромінювання, під час з'єднання планети з Сонцем. Навіть гелікоптер Ingenuity, який не буде нікуди літати в цей час, за допомогою своєї камери буде спостерігати за переміщенням пилу на Марсі, який є великою проблемою для всіх апаратів NASA.

Водночас навколо Марса кружляють три орбітальних апарати NASA: "Марс Одіссей" (він уже 22 роки перебуває тут), Mars Reconnaissance Orbiter (працює з 2006 року) і MAVEN (вивчає Марс уже 9 років). Усі ці апарати продовжать свої дослідження Червоної планети попри сонячне з'єднання в активному режимі. Перші два робитимуть зображення поверхні Марса, а останній апарат — вивчатиме, як атмосфера планети взаємодіє із сонячними частинками.

У NASA повідомили, що обидва марсоходи і літальний апарат не припинять своїх досліджень Марса Фото: NASA

Щодо марсохода Curiosity, то він продовжить вивчення кратера Гейл, де перебуває з 2012 року. А в кратері Єзеро продовжать свої дослідження Perseverance та Ingenuity, які опинилися тут 2021 року.

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