Чоловік першим у світі пережив пересадку обличчя й ока: пацієнт почувається добре

Одужання чоловіка є неймовірно важливим етапом для всього наукового та медичного світу. Довгострокова успішність операції дасть змогу в майбутньому проводити подібні надскладні пересадки частіше.

Міждисциплінарна команда NYU Langone Health уперше у світі здійснила комбіновану пересадку цілого ока та частини обличчя. Цю операцію провели 46-річному електрику Аарону Джеймсу, який зазнав важких травм унаслідок нещасного випадку з електричним струмом, зокрема втратив ліве око, частину обличчя та ліву руку, повідомляють на сайті NYU Langone.

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Із цією доленосною подією Аарон зіткнувся в червні 2021 року, працюючи в штаті Арканзас. Він дивом вижив після удару струмом у 7200 вольт, але отримав серйозні фізичні травми. Після початкового лікування в Техасі Аарона направили в NYU Langone Health, де розглядали можливість пересадки обличчя. Лікарі Едуардо Родрігес і Гелен Кіммель, ключові фігури в галузі реконструктивної хірургії в NYU Langone, зіграли важливу роль у його лікуванні.

Шлях до трансплантації почався з того, що в лютому 2023 р. Аарон був внесений до бази даних Об'єднаної мережі зі спільного використання органів (UNOS). Відповідний донор був знайдений протягом трьох місяців. Складна операція під керівництвом лікаря Родрігеса, у якій узяли участь понад 140 медичних фахівців, відбулася 27 травня та тривала близько 21 години.

Ця новаторська операція зіткнулася з численними труднощами, зокрема з пересадкою цілого ока. Для їхнього вирішення було використано дорослі стовбурові клітини з кісткового мозку донора, що дало змогу посилити регенерацію нервів і розв'язати такі проблеми як імунне відторгнення та відновлення кровотоку в сітківці.

Вирішальну роль у трансплантації зіграли передові технології, включно з 3D-плануванням хірургічних операцій та індивідуальними напрямними для різання. Під час операції було пересаджено ліве око, орбітальні кістки та різні елементи обличчя, що дало змогу забезпечити безшовну інтеграцію в наявну структуру обличчя Аарона.

Після операції Аарон відновився дуже швидко, провівши в реанімації всього 17 днів. Він продовжив амбулаторну реабілітацію, спрямовану на фізичну, трудову та мовленнєву терапію, і переніс ще кілька невеликих операцій для поліпшення естетичних і функціональних характеристик.

Хоча зараз Аарон не бачить пересадженим оком, він демонструє перспективні ознаки одужання, і медична команда з оптимізмом дивиться на майбутні можливості відновлення зору. Цей випадок не тільки знаменує важливу медичну віху, а й відкриває нові можливості для лікування й досліджень у галузі відновлення зору та обличчя. Аарон, який зараз повернувся в Арканзас разом зі своєю сім'єю, висловлює глибоку подяку родині донора та команді лікарів за цю доленосну процедуру.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного, хто цього потребує. Озброївшись новітніми технологіями та знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини та вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.