Метаболоміка в строю: вчені представили новий підхід до вивчення глаукоми

Підступне захворювання, що таїться, вже багато років не піддається вивченню дослідників, але новий метод, що використовує зовсім інший підхід, здатний зробити прорив у вивченні хвороби.

Глаукома, що є однією з провідних причин втрати зору і сліпоти, особливо часто вражає літніх людей. Часто прогресуючи і не виявляючи себе за наявності різних ранніх ознак, таких як зміна внутрішньоочного тиску або зміна зорового нерва, вона може призвести до незворотних порушень зору. Розуміння розвитку захворювання має вирішальне значення, оскільки раннє виявлення дає змогу вжити заходів щодо сповільнення або запобігання втрати зору, пише Newswise.

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Незважаючи на те, що стосовно глаукоми виявлено понад 120 генетичних чинників, вони пояснюють лише менше 10% випадків захворювання. У зв'язку з цим учені досліджують метаболічні профілі як потенційні предиктори захворювання. Метаболіти — невеликі молекули, що утворюються під час розщеплення поживних речовин або побічних продуктів лікарських препаратів, можуть стати ключовим фактором для виявлення людей, які входять до групи ризику, до того, як відбудеться втрата зору.

Метаболіти вже використовують як біомаркери під час діагностики захворювань та оцінки ризику. Поширений тест — комплексна метаболічна панель крові — вимірює рівень метаболітів у крові. Вчені під керівництвом Луїса Паскуаля провели широкомасштабне дослідження зв'язку між метаболітами крові та глаукомою. Вони проаналізували зразки крові, взяті у медичних працівників, і порівняли учасників, у яких розвинулася глаукома, з тими, у кого її не було.

Дослідження виявило сильну кореляцію між глаукомою і деякими ліпідами, такими як тригліцериди і дигліцериди. Високий рівень цих ліпідів частіше зустрічався у людей з глаукомою, що розвинулася, особливо у підтипу, що викликає ранню втрату центрального зору. Цей висновок був додатково підтверджений даними, отриманими з Біобанку Великобританії.

Високий рівень тригліцеридів уже пов'язаний з такими захворюваннями, як хвороби серця та інсульт. Існують методи лікування, що дають змогу контролювати цей рівень, наприклад, препарати статинів. Хоча їхній вплив на глаукому поки незрозумілий, подальші дослідження можуть показати їхній потенціал у лікуванні конкретних підтипів глаукоми.

Дослідження Паскуаля робить внесок у розуміння взаємозв'язку між здоров'ям і метаболізмом. Аналогічні зв'язки існують для таких захворювань, як рак нирки, ускладнення вагітності, діабет 2-го типу і хвороба Альцгеймера. Загальний фонд NIH надає велике сховище даних з метаболоміки — Metabolomics Workbench Metabolite Database, що допомагає дослідникам у цій галузі.

Ці дані підкреслюють важливість профілактичних заходів. Людям, які особливо входять до груп ризику або мають сімейний анамнез глаукоми, рекомендується регулярно проходити комплексні обстеження очей.

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