Штучний інтелект проти ЗС РФ: Україна шукає окупантів за допомогою "унікальних інструментів"

Українські правоохоронці використовують нові технології з розпізнавання голосів та облич, коли розслідують воєнні злочини. ШІ допомагає знаходити винних попри нестачу доказів.

Україна використовує все більше інструментів штучного інтелекту для пошуку росіян, причетних до воєнних злочинів. Про це в інтерв’ю TIME розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Він пояснив, що правоохоронці нерідко стикаються з нестачею доказів. Проте так здається лише на перший погляд.

"Якщо свідок каже, що з ним щось трапилося, нам потрібно встановити особу злочинця, що є найскладнішим завданням у щоденній роботі наших прокурорів, і для цього ми будемо використовувати всі елементи нових технологій", — підкреслив Костін.

Він розповів про випадок, коли на мирних мешканців напали ЗС РФ під час спроби евакуюватись. Ті, кому вдалося вижити, звернулися до слідчих. Вони згадали місце, де усе сталося. Коли територію звільнили Сили оборони, там знайшли документи російських частин. Використавши дані з них, українські правоохоронці знайшли профілі злочинців у соцмережах та змогли ідентифікувати більшість з них. Пізніше жертви впізнали окупантів, з якими зустрічались раніше.

Генпрокурор розповів, що його підлеглі використовують "унікальні інструменти" для аналізу голосів і облич, зокрема від Palantir та Microsoft. Правоохоронці прагнуть залучати до своєї роботи ще більше штучний інтелект. Як пояснив керівник, технології можуть допомогти з переглядом "сотень терабайт" різноманітних матеріалів.

"Ми скористаємося всіма правовими шляхами та кожною технологією, щоб знайти шлях", — завірив Костін.

Він розповів, що також Україна взялася за розслідування кібератак як воєнних злочинів. З його слів, робота "дуже важка", адже "цього ніколи раніше не робили".

Нагадаємо, українська ГО Truth Hounds встановила бригаду ЗС РФ, винну в ракетному ударі по Краматорську в червні цього року. Аналітики навіть зробили припущення, хто міг віддати наказ про атаку.

27 жовтня стало відомо, що українські правоохоронці ідентифікували російського окупанта, якого підозрюють в порушенні звичаїв війни. За даними слідства, ворожий армієць побив мешканця Куп’янського району. Він відмовлявся "продати" свою доньку за 200 тисяч рублів.