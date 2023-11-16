Не на того напала. Морський лев дав відсіч акулі: вирвав горло, а потім проковтнув (відео)

Дивовижне відео, де здобич сама стає хижаком, було знято біля берегів Каліфорнії.

Не секрет, що морські леви й тюлені часто стають жертвами нападу акул, косаток та інших морських хижаків. Однак цього разу доля розпорядилася інакше: морський лев сам перетворився на хижака і зміг дати відсіч акулі, пише Daily Mail.

Дивовижне відео вдалося зняти в затоці Монтерей у Каліфорнії: жінці вдалося зафільмувати неймовірний момент, коли великий морський лев викинув із води синю акулу, потім буквально вирвав їй частину щелепи та проковтнув.

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За словами місцевої некомерційної організації з охорони морських ссавців "Центру догляду за морськими ссавцями", це відео доводить, що акули не тільки вищі хижаки в океані, але вони також "безумовно є в меню". Дослідники, які вивчили відео, також зазначають, що завжди цікаво спостерігати за протистоянням морського лева і такої великої синьої акули.

Річ у тім, що прибережна популяція морських левів біля Узбережжя Каліфорнії, як правило, харчується дрібними зграйними рибами, наприклад, сардинами, а тому вельми цікаво спостерігати за тим, як морський лев їсть щось таке велике.

Водночас учені зазначають, що запекле протистояння морських левів і акул не є чимось рідкісним і дивовижним. Однак найбільшу загрозу для синіх акул насправді становлять зовсім не морські леви, а люди, які полюють на їхні плавники: вони просто зрізають плавники, а потім викидають трупи тварин назад у море.

За даними некомерційної організації Shark Trust, сині акули, яких також називають великими синіми акулами, сьогодні є найбільш інтенсивно виловленими на планеті. Цей вид уже занесено до Червоного списку, його вважають таким, що перебуває під загрозою зникнення.

За словами директора з операцій та освіти Центру з догляду за морськими ссавцями в Сан-Педро (Каліфорнія) Дейва Бедера, сині акули — звичайне явище для цих вод, проте раніше їх тут було значно більше. На жаль, унаслідок вилову акул місцева популяція сильно виснажилася.

За словами морського біолога, директора лабораторії акул Каліфорнійського державного університету в Лонг-Біч, доктора Кріса Лоу, попри те, що люди не сприймають морських левів як хижаків, вони цілком успішно полюють і поїдають їх. Наприклад, ще 2015 року з'явилося відео сутички морського лева та акули-молота, яке також вразило громадськість. Проте вчені зазначають, що насправді така поведінка морських левів не є чимось дивовижним.

За словами Бедера, заповзятливі морські леви справді вважають за краще харчуватися дрібнішою рибою, проте вченим також відомо, що великі самці також харчуються лососем, скатами й великим палтусом.

Вчені також зазначають, що морським левам доводиться виштовхувати велику здобич на поверхню води, оскільки вони не здатні проковтнути її цілком — фактично на поверхні їм легше замахнутися і відірвати шматок від своєї жертви.

Водночас Бедер зазначає, що найдивовижнішим у цьому відео є те, що синя акула не втекла від морського лева. Річ у тім, що великі сині акули насправді можуть плавати швидше і пірнати глибше, потенційно, ніж цей морський лев, а тому залишається загадкою, як морському леву вдалося зловити її.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли як косатки ласують величезною білою акулою.