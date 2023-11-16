Біологічна зброя і свині проти слонів: 5 найгірших або найкращих способів ведення війни в давнину

Коли мова заходить про історичні війни, творчість людства у створенні смертоносної зброї захоплює, а в деяких випадках викликає жах. Задовго до появи сучасної зброї цивілізації вдавалися до геніальних, але жахливих методів, щоб отримати перевагу в конфліктах.

Кажуть, що в коханні та на війні всі засоби хороші, але коли йдеться про "чорні бомби смерті" та засилання віслюків, заражених смертельними патогенами, на ворога, ми не впевнені, що згодні з цим твердженням. Ось п'ять найгірших — або найкращих, залежно від вашого світогляду — видів зброї, народжених у стародавніх війнах, пише IFLScience.

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Бомби-скорпіони

Близько 2 000 років тому винахідливі уми знайшли спосіб зробити скорпіонів зброєю. Глиняні бомби, наповнені отруйними павукоподібними, кидали в римських солдатів, що марширували під владою імператора Септимія Севера. Ці бомби спричиняли хаос і влучали у вразливі місця, такі як обличчя та очі, що сприяло перемозі захисників стародавнього пустельного міста Хатра.

Солдати витримали 20 виснажливих днів, коли на них сипалися скорпіонові бомби. Врешті-решт, оборона перемогла, і армія Севера відступила.

Інфекційні барани та віслюки

У XIV столітті до н. е. хетська чума вразила Східне Середземномор'я. Туляремію, бактеріальну хворобу, використали як зброя за допомогою інфікованих баранів і віслюків, яких розмістили вздовж торгових шляхів ворога. Хвороба була дуже заразною, і для зараження була потрібна лише мінімальна кількість бактерій.

Поєднання випадкового та зловмисного розповсюдження хвороби призвело до того, що вона поширилася далеко і широко. Для того, щоб спричинити хворобу, достатньо прищеплення або вдихання всього лише 10 збудників.

Бойові слони і бойові свині

Бойові слони були ефективними в бою, але їхньою вразливістю до певних звуків, особливо до панічного вереску свиней, користувалися вороги Фото: Wikimedia Commons

Бойові слони були ефективними в бою, але їхньою вразливістю до певних звуків, особливо до панічного вереску свиней, користувалися вороги. Це відкриття призвело до появи знаменитої фрази "Піррова перемога", що означає перемогу, досягнуту великою особистою ціною.

За переказами, тіло одного з його загиблих бойових слонів заблокувало вихід, коли прийшов час від'їжджати, і це привело решту слонячої кінноти в шаленство.

Бойові слони були ефективні проти кінноти на конях, а також ставали в пригоді, коли давили ворожих людей. Вони навіть могли мати бивні з шипами, щоб додати додатковий елемент небезпеки, але живі танки не були позбавлені слабких місць — о ні, адже тоді з'явилися бойові свині.

Ви можете собі уявити какофонію звуків, яка лунає під час давньої битви: брязкіт мечів, крики вбитих людей. Але серед усього цього хаосу був один звук, який діяв на бойових слонів, як ніщо інше: вереск панічної свині.

Грецький вогонь

Візантійська імперія використала грецький вогонь у морській війні. Ця смертоносна зброя, точний склад якої залишається загадкою, могла спалахувати на воді, спричиняючи спустошливі пожежі. Механізм запалювання, який, можливо, включав нафту або негашене вапно, робив його складним для гасіння.

Грецький вогонь Фото: wikimedia

Снаряди з трупів і фекалій

У моторошному повороті подій інфіковані трупи ставали снарядами під час війни. Монгольська армія під час облоги Каффи катапультувала заражені чумою трупи, ненавмисно спровокувавши поширення бубонної чуми в Європі. Крім того, екскременти і трупи, що розкладаються, використовували для підвищення ефективності зброї різними стародавніми цивілізаціями.

Історичні свідчення про ці жахливі, але винахідливі методи показують винахідливість людства, навіть у війні. Хоча ці стратегії були ефективними у свій час, вони також мали непередбачувані наслідки, такі як поширення смертельних хвороб. Озираючись назад, ми бачимо суворе нагадування про руйнівний потенціал стародавньої зброї та її непередбачуваний вплив на суспільство.

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