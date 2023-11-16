Найважливіша підтримка: вчені посилили ефективність ліків проти ВІЛ за допомогою куркуміну

Нове дослідження показало, що куркумін чинить позитивний ефект на терапію ВІЛ, зменшуючи запальні процеси та пошкодження клітин у мозку.

Нещодавнє наукове дослідження показало, що куркумін, який отримують із кореневища рослини Curcuma longa, може підвищувати ефективність антиретровірусного препарату елвітегравір при лікуванні ВІЛ-інфекції. Це революційне дослідження спрямоване на розв'язання проблеми ВІЛ-асоційованих нейрокогнітивних розладів (ВАНР) — стану, який часто спостерігається у пацієнтів з ВІЛ, незважаючи на ефективну антиретровірусну терапію. ВАНР характеризується хронічним запаленням і клітинним пошкодженням у головному мозку, спричиненими латентним ВІЛ у центральній нервовій системі, пише Medical News.

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За словами вчених, сучасні антиретровірусні препарати насилу проникають через гематоенцефалічний бар'єр і досягають центральної нервової системи, що є найважливішим етапом ефективного лікування ВІЛ-інфекції. Дослідники зосередили свою увагу на відомих антимікробних, антиоксидантних і протизапальних властивостях куркуміну, а також на його здатності посилювати проходження елвітегравіру через гематоенцефалічний бар'єр. Передбачалося, що такий підхід дасть змогу зменшити запалення та окислювальний стрес, які є ключовими факторами прогресування ВАНР та нейропатогенезу ВІЛ.

Дослідження включало інтраназальне і внутрішньочеревне введення елвітегравіру і куркуміну в мишачих моделях і спостереження за розподілом препарату в різних частинах тіла, в тому числі в головному мозку. Результати показали значне збільшення концентрації елвітегравіру в головному мозку при інтраназальному введенні з куркуміном. Крім того, в дослідженні оцінювали вплив куркуміну на маркери нейронів, асоційовані з ВАНР у мишей, і вимірювали внутрішньоклітинну концентрацію елвітегравіру в макрофагах U1.

Результати показали, що куркумін, який використовується як доповнення, не тільки покращує доставку елвітегравіру в мозок, а й знижує рівень реактивних форм кисню і прозапальних цитокінів у ВІЛ-інфікованих макрофагах. Це дає змогу припустити потенційну роль куркуміну в зменшенні запалення та окислювального стресу — найважливіших аспектів ВІЛ-інфекції.

Проведене дослідження дає перспективне уявлення про використання куркуміну як ефективного доповнення під час лікування ВІЛ-інфекції, зокрема для усунення нейрональних ускладнень і поліпшення доставки лікарських препаратів у центральну нервову систему. Такий підхід потенційно може поліпшити ведення і результати лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, зокрема тих, що страждають на ВАНР, вважають автори.

Раніше Фокус писав про "таємну кімнату" у нас в мозку, де може ховатися ВІЛ. Як виявилося, клітини, відомі як мікроглія, які задіяні у власній імунній системі нашого мозку, можуть бути постійним резервуаром для вірусу.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

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