Мегаполіси життя. У 1500-кілометровому лабіринті під Мексикою виявили щось цікаве

Вчені вперше дослідили найвіддаленіші ділянки печерних систем і виявили в них приголомшливе багатство життя, що процвітає.

Карбонатний водоносний горизонт Юкатан у Мексиці є однією з найбільших систем підземних вод на Землі. При цьому лише частина цієї системи вивчена досконально і правильно нанесена на карту: численні провали, деякі з яких дуже токсичні, а також складна мережа підземних тунелів і масивні печери забезпечують питною водою близько 10 мільйонів туристів і приблизно 2 мільйони місцевих жителів щорічно, пише Science Alert.

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Вченим вперше вдалося відібрати деякі з найбільш недоступних ділянок цих нанесених на карту печерних систем, протяжність яких становить близько 1500 кілометрів. Зібравши зразки, команда виявила мікробні мегаполіси, що процвітають в шарах прісної води, розташованих поверх солоної води, що проникає з Мексиканської затоки.

За словами співавтора дослідження, геобіолога з Північно-Західного університету Метью Селенскі, їм вдалося зібрати неймовірні зразки підземних річок, які особливо важко отримати. Крім значного градієнта солі, життя в цих природних водоймах має боротися зі стратифікованими рівнями температури, кислотності, освітленості, а також різними концентраціями поживних речовин.

Загалом ученим вдалося зібрати 78 зразків, які є частиною місцевого дайв-центру Under The Jungle. Після цього геобіолог Магдалена Осберн із Північно-Західного університету разом із командою секвенували гени, що дало їм змогу встановити чисельність різних видів мікробів.

Загалом вченим вдалося виявити майже 4200 унікальних послідовностей, що представляють понад 900 різних родин з унікальними зразками видів у різних областях. За словами Осберн, команда виявила, що мікробні товариства утворюють окремі ніші, вивчивши їх, вчені виявили, що тут також існує основний набір організмів, який, ймовірно, виконує основні функції в цілій екосистемі.

Крім того, команда виявила, що у всіх 12 ділянках, на яких було зібрано зразки, дослідники спостерігали одне й те саме сімейство бактерій, а саме: Comamonadaceae. Вони являють собою крихітні паличкоподібні організми, які широко поширені в ґрунті та воді. Відомо, що вони потребують кисню, а для пересування використовують м'які, схожі на хвіст джгутики.

Вчені також виявили, що це сімейство, схоже, виконує абсолютно різні ролі залежно від частини водоносного горизонту, однак так чи інакше, вони завжди виконують якісь важливі ролі. Команда також вважає, що ці організми часто мають різних партнерів, з якими, ймовірно, ділять їжу. До числа партнерів належать бактерії, що харчуються азотом і метаном. Передбачається, що саме ці партнери впливають на особливий хімічний склад води, що спостерігається в різних областях водоносного горизонту.

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