Хвороба, що забрала кінцівки: 42-річна жінка позбулася рук і ніг після грипу

Підступна і, на перший погляд, буденна хвороба раптово обросла ускладненнями, внаслідок чого жінка опинилася в медикаментозній комі, а лікарям довелося приймати непросте рішення, рятуючи її життя.

У штаті Огайо 42-річна Крістін Фокс перенесла важке ускладнення після грипу, яке призвело до ампутації всіх її кінцівок. У березні 2020 р. Фокс захворіла на грип, який швидко переріс у небезпечний для життя сепсис, що спричинив відмову органів і потребував видалення рук і ніг для порятунку життя. Незважаючи на вакцинацію, її стан швидко погіршився, і незабаром вона опинилася в медикаментозній комі, пише Fox News.

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Після численних операцій і тривалого процесу відновлення, що включав інтенсивну фізіотерапію, Фокс адаптувалася до нового життя за допомогою протезів, виготовлених за індивідуальним замовленням. Її стійкість була не тільки особистою: вона повернулася до роботи помічницею директора школи, де стала джерелом натхнення як для учнів, так і для колег, які, за словами жінки, стали її підтримкою у найважчий момент її життя. Її досвід підкреслює важливість інформування та просвітництва про ризики, пов'язані з грипом і сепсисом — захворюваннями, які щорічно вражають мільйони людей у світі та можуть призвести до таких серйозних наслідків, як відмова органів і втрата кінцівок.

Лисиця зображена зі своїми найкращими друзями, які надають їй підтримку на всьому її шляху відновлення Фото: Kristin Fox

Шлях Фокс, позначений як фізичними, так і емоційними труднощами, підкреслює непередбачуваність ускладнень здоров'я, спричинених такими поширеними захворюваннями, як грип. Її історія — свідчення людської стійкості та значущості громадської підтримки, про що свідчать збори коштів, організовані в її рідному місті для оплати медичних витрат і ремонту будинку, а також професійності лікарів, які зуміли у скрутній ситуації зробити непростий вибір, що врятував жінці життя. Її страждання слугують нагадуванням про важливість швидкого медичного втручання і потенційну серйозність вторинних інфекцій після грипу.

Раніше Фокус писав про м' ясоїдних бактерій, які вбили трьох людей у двох штатах США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про перший зареєстрований випадок нападу грибка на людину в Індії. Смертельний для рослин грибок три місяці повільно вбивав грибника, поки останній не звернувся по медичну допомогу.