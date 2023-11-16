Непомітна епідемія: ВООЗ визнала самотність небезпечною для здоров'я

Хоча багато хто з нас розглядає самотність як соціальний аспект нашого життя, останні дослідження показали, що вона впливає на наше фізичне здоров'я не менше, ніж інші чинники.

Всесвітня організація охорони здоров'я ініціювала створення глобальної комісії з боротьби із самотністю, визнаючи її значний вплив на здоров'я. Комісія покликана усунути ризики для здоров'я, пов'язані з самотністю, від якої страждає значна частина літніх людей і підлітків у всьому світі. Ця ініціатива узгоджується з результатами нещодавнього дослідження, проведеного Університетом Глазго, згідно з яким самотність пов'язана з підвищеним ризиком ранньої смерті. Дослідження, в якому взяли участь понад 450 тис. осіб, показало, що регулярне відвідування друзів і родичів може істотно знизити цей ризик, пише The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Основні результати дослідження в Глазго свідчать про те, що у тих, хто рідко або ніколи не отримує візитів від близьких, ризик ранньої смерті на 39% вищий порівняно з тими, кого відвідують щодня. Дослідження підкреслює важливість соціальної взаємодії в зниженні ризиків для здоров'я, пропонуючи використовувати щомісячні візити як корисну практику. Крім того, з'ясувалося, що спільне проживання не позбавляє від необхідності зовнішніх соціальних контактів, оскільки нечасті візити все одно становлять небезпеку.

У дослідженні вивчали різні типи соціальних взаємодій та їхній вплив на тривалість життя. Дані, отримані під час дослідження UK Biobank, дали змогу з'ясувати, як різні види соціальної поведінки, як-от участь у групових заходах і частота відвідування друзів і родичів, впливають на стан здоров'я. Цікаво, що захисний ефект соціальної взаємодії зберігається незалежно від того, відвідують люди одне одного щодня чи щомісяця.

Дослідники також зазначили, що участь у щотижневих групових заходах, таких як заняття співом або громадські групи, знижує ризик ранньої смерті. Вони підкреслили, що в дослідженні не вивчали основні механізми, але припустили, що соціальні зв'язки можуть впливати на поведінку щодо здоров'я і роботу імунної системи. Підтримка з боку друзів і родичів може також полегшити доступ до медичних послуг, сприяючи поліпшенню стану здоров'я.

Загалом результати дослідження, проведеного в Глазго, у поєднанні з висновками нової комісії ВООЗ, очолюваної генеральним хірургом США доктором Вівек Мурті, підкреслюють надважливу роль соціальних зв'язків для здоров'я і довголіття. Дослідження не тільки підвищує обізнаність про небезпеки соціальної ізоляції, а й пропонує практичні рішення щодо зниження її ризиків.

Раніше Фокус писав про те, що самотність підвищує ризик серцевої недостатності. Нове дослідження показує, що як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками серцевої недостатності.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.