Серйозні наслідки: вчені знайшли зв'язок між зміною клімату та проблемами з мозком

Нещодавні дослідження виявили помітний зв'язок між зміною клімату та її потенційним впливом на мозок людини, відкривши нову сферу непомітних, але серйозних наслідків ситуації, що склалася.

Науковці з різних відомих університетів узяли участь у роботі над дослідженням, у якому розглядається, як зміна клімату може вплинути на функції нашого мозку та з'являються можливі неочевидні, на перший погляд, когнітивні наслідки, пише Knowridge.

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Протягом багатьох років учені визнавали глибокий вплив чинників навколишнього середовища на розвиток і адаптацію мозку. Перші дослідження на тваринах показали значні зміни в мозку у відповідь на мінливі умови навколишнього середовища. Дослідження на людях, особливо ті, в яких вивчали вплив бідності, виявили порушення в роботі систем мозку. У цих дослідженнях особлива увага приділялася таким елементам, як обмежена когнітивна стимуляція, вплив шкідливих речовин, погане харчування і стрес у дитинстві, що підкреслює критичну роль довкілля у здоров'ї мозку.

Новітнє міжнародне дослідження підкреслює актуальність вивчення впливу на здоров'я мозку екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату, таких як спека, посуха, урагани, лісові пожежі та повені. Дослідники припускають, що ці явища можуть спричиняти зміни в структурі, функціональності та загальному стані мозку. Вони закликають до проведення додаткових досліджень, щоб зрозуміти взаємозв'язок між цими змінами і погіршенням самопочуття та поведінки.

Крім того, у дослідженні наголошується на значній ролі нейронауки у формуванні нашого розуміння та реакції на зміну клімату. У ньому розглядається, як діяльність мозку, пов'язана з мотивацією, емоціями та сприйняттям часу, може допомогти передбачити поведінку та виявити перешкоди для екологічно безпечних дій.

Автори підкреслюють складність проблеми зміни клімату та роботи мозку, виявляючи їхній взаємозв'язок. Вони також виокремили важливість захисту нашого мозку від впливу кліматичних змін і використання наших когнітивних здібностей для подолання цих проблем. У їхній статті під назвою "Використання нейронауки для досліджень зміни клімату" підкреслюється важливість визнання і розуміння потенційних наслідків цієї нової проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що зміни клімату змушують нас сліпнути. Результати нового дослідження свідчать про те, що мінливий клімат Землі збільшує швидкість сліпоти людства.

Також Фокус писав про те, що наслідки глобального потепління буквально зменшують наш мозок. Дослідники припускають, що людський мозок несподіваним чином реагує на стрес навколишнього середовища.