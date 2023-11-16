Електрони в загадкових космічних променях вказали на несподіване джерело їхнього походження (фото)

Найенергійніші з коли-небудь виявлених електронів у космічних променях надали вченим підказку щодо джерела виникнення цих загадкових частинок.

Уже 8 років космічний телескоп CALET, встановлений на зовнішній частині Міжнародної космічної станції, займається спостереженням за космічними променями. За цей час він вловив понад 7 мільйонів частин, які складають ці загадкові промені, що пронизують космос. Автори дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, використовували зібрані дані, щоб знайти джерело виникнення космічних променів, виявлених на орбіті. Щонайменше одне джерело розташоване поруч із Землею, пише ScienceAlert.

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Про існування космічних променів, що мають дуже високу енергію, відомо вже понад 100 років. Але вчені досі шукають джерела виникнення. Космічні промені складаються з ядер атомів, а також протонів і електронів, але останніх набагато менше. Ці частинки в складі космічних променів переміщаються в космосі з майже швидкістю світла, при цьому вони володіють енергією, яка набагато більша, ніж повинні мати такі частинки.

Поки що вчені вважають, що найімовірнішим джерелом появи космічних променів є залишки наднових, де відбувається прискорення частинок до дуже великих швидкостей і вони відлітають у космос. Але ймовірно існують й інші джерела. Наприклад, космічні промені можуть виникати через знищення частинок темної матерії, тому вчені так сильно хочуть зрозуміти її природу.

Виявити космічні промені на Землі складно, адже їхні частинки стикаються з атомами і молекулами в атмосфері і створюють так званий дощ із частинок. Але це вже не космічні промені. Тому за допомогою телескопа CALET вчені можуть безпосередньо виявити космічні промені, що мають найвищу енергію.

Уже 8 років космічний телескоп CALET, встановлений на зовнішній частині Міжнародної космічної станції, займається спостереженням за космічними променями Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що їм вдалося виявити космічні промені з енергією до 4,8 тераелектронвольт. Виявилося, що чим вища енергія променів, тим менше в них частинок. Також учені виявили космічні промені з енергією до 7,5 тераелектронвольт і це дало змогу отримати нове розуміння їхньої природи.

Але за такого високого рівня енергії кількість частинок у космічних променях не зменшувалася. Тобто, вчені дійшли висновку, що чим більшою енергією володіють космічні промені, то в них навпаки збільшується кількість частинок.

Хоча достеменно не відомо, звідки прилітають до нас космічні промені, все ж відомо, що вони втрачають енергію під час тривалих переміщень. Тобто, чим далі знаходиться джерело, тим меншою буде енергія. Якщо ж космічні промені мають дуже високу енергію, то це означає, що джерело випромінювання розташоване недалеко від Землі.

Автори дослідження вважають, що відносно недалеко за космічними мірками від нашої планети існують залишки наднових. Дані вивчення деяких космічних променів збігаються з даними спостережень за цими об'єктами. Тобто, причина цього може ховатися в тому, що дане випромінювання дійсно приходить із залишків наднових.

Залишок наднової. Автори дослідження вважають, що відносно недалеко за космічними мірками від нашої планети існують залишки наднових Фото: NASA

Вчені кажуть, що вивчення електронів у деяких космічних променях дало змогу виявити, що це випромінювання має енергію вищу, ніж 10 тераелектронвольт. А це дуже високий показник. Тому джерело цих променів знаходиться дуже близько. Нові спостереження повинні надати більше інформації, адже якщо ця гіпотеза виявиться вірною, то виявиться, що вчені нарешті розгадали давню загадку. Або хоча б частину цієї загадки, яка стосується таємничих космічних променів.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили дуже незвичайний тип космічного вибуху, в результаті якого було викинуто величезну кількість енергії. Але після вибуху відбувалися інші події, які вказують на те, що померлі зірки можуть іноді "ожити", але вже в іншому вигляді.